Історична місія: приватний посадковий модуль показав вид зворотного боку Місяця (фото)

Поверхня супутника Землі з близької відстані має дійсно приголомшливий вигляд.

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Досі єдиним приватним посадковим модулем, якому вдалося здійснити м'яку посадку на Місяць, є апарат компанії Intuitive Machines. Водночас має намір увійти в історію і посадковий модуль компанії Firefly Aerospace, який досяг Місяця тиждень тому, і зараз обертається навколо нього. Якщо йому вдасться успішно приземлитися на Місяці, то він стане другим в історії приватним посадковим модулем, який зробив це. Модуль під назвою Blue Ghost зробив фотографії зворотного боку Місяця під час підготовки до посадки на його поверхню 2 березня, пише IFLScience.

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Наразі посадковий модуль Blue Ghost виконує маневри зі зниження своєї орбіти, щоб успішно приземлитися на Місяці в районі Моря Криз 2 березня. Під час нового маневру, коли модуль ще більше наблизився до Місяця, камери апарату зафіксували приголомшливий вид зворотного боку Місяця з відстані всього 120 км. Компанія Firefly Aerospace використовувала нові фотографії, щоб зробити кілька відеороликів, за допомогою яких можна здійснити віртуальний обліт Місяця.

Як уже писав Фокус, на Місяці збирається приземлитися і приватний посадковий модуль Resilience компанії з Японії під назвою ispace. Він нещодавно здійснив обліт Місяця на більш далекій відстані, ніж знаходиться Blue Ghost, і також надіслав на Землю знімки потреби нашого природного супутника.

На борту посадкового модуля Blue Ghost перебуває 10 наукових приладів та експериментів від NASA, які мають допомогти не лише краще зрозуміти умови на Місяці, а й підготуватися до майбутньої висадки астронавтів на його поверхню. Зокрема, прилади NASA вивчатимуть тепловий потік із надр Місяця, електричні та магнітні поля його кори, а також мають провести дослідження місячного пилу.

Модуль під назвою Blue Ghost зробив фотографії зворотного боку Місяця під час підготовки до посадки на його поверхню 2 березня Фото: IFLS

Один із найцікавіших моментів місії настане майже наприкінці двотижневого перебування Blue Ghost на Місяці, коли там буде місячний день. Планується, що 14 березня камери посадкового модуля зроблять фотографії в найвищій роздільній здатності повного сонячного затемнення на Місяці. Тоді Земля має повністю закрити собою Сонце.

На борту посадкового модуля Blue Ghost перебуває 10 наукових приладів та експериментів від NASA, які мають допомогти не лише краще зрозуміти умови на Місяці та підготуватися до майбутньої висадки астронавтів на його поверхню Фото: IFLS

Також камери Blue Ghost мають зафіксувати захід Сонця на Місяці 16 березня, що ознаменує собою початок місячної ночі. За допомогою наукових приладів вчені зможуть отримати важливі дані про те, як пил на Місяці піднімається під впливом сонячного випромінювання і створює світіння місячного горизонту. Це явище виникає під час заходу Сонця і вперше його побачили астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року.

Посадковий модуль Blue Ghost зможе працювати на Місяці лише два тижні, бо він отримуватиме потрібну кількість сонячного світла для заряду своїх батарей. Саме стільки на Місяці триває день. Коли ж настане місячна ніч, то посадковий модуль зможе працювати ще всього кілька годин.

Зворотний бік Місяця. Фотографія астронавтів місії "Аполлон-16" Фото: NASA

Хоча світіння місячного горизонту — це саме по собі гарне явище, пил, який його створює і літає над поверхнею Місяця, може стати проблемою для астронавтів. Він може потрапити всередину скафандрів та обладнання.

Як уже писав Фокус, стільникова мережа 4G готується до запуску на Місяці. Наступного тижня на Місяць буде запущено посадковий модуль, на базі якого буде розгорнуто систему зв'язку.

Також Фокус писав про те, що Китай відправляє зонд для зустрічі з уламком Місяця і незвичайною кометою. Космічний апарат "Тяньвень-2" має зібрати зразки породи з квазісупутника Землі і з'ясувати природу дивних комет у головному поясі астероїдів.