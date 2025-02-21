Китай відправляє зонд для зустрічі з уламком Місяця і незвичайною кометою: у чому суть місії

Космічний апарат "Тяньвень-2" має зібрати зразки породи з квазісупутника Землі і з'ясувати природу дивних комет у головному поясі астероїдів.

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Згідно із заявою Китайського національного космічного управління, 20 лютого космічний апарат "Тяньвень-2" прибув на космодром Січан і готується до запуску в космос. Відомо, що він має відбутися в першій половині року, хоча раніше повідомлялося, що політ заплановано на травень. Мета китайського зонда полягає у вивченні навколоземного астероїда, який є квазісупутником Землі, збору зразків його породи, а також у дослідженні комети головного пояса. Ці комети не зовсім звичайні, пише SpaceNews.

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"Тяньвень-2": політ до астероїда Камоалева

Через особливості орбіти навколоземний астероїд Камоалєва вважається квазісупутником Землі, тобто це тимчасовий супутник нашої планети. Він не становить загрози для нас на відміну від астероїда 2024 YR4, який може впасти на нашу планету через 7 років, як уже писав Фокус.

Космічний апарат "Тяньвень-2" має вивчити астероїд Камоалева шириною від 40 до 100 метрів і зібрати зразки його гірської породи. Після цього зразки мають доставити на Землю приблизно 2027 року. Учені вважають, що Камоалєва може бути уламком Місяця, який полетів у космос унаслідок удару поверхнею супутника Землі іншим астероїдом. Вчені хочуть отримати до 1 кг зразків породи, щоб з'ясувати походження астероїда, а також зрозуміти наскільки сильно його склад відрізняється від складу інших астероїдів.

Хоча Китай провів дві успішні місії зі збору та доставки зразків породи з видимого і зворотного боку Місяця в рамках місій "Чан'є-5" і "Чан'є-6", ця місія буде трохи складнішою. Швидкість капсули зі зразками астероїда при вході в атмосферу буде вищою. Також гравітація на Камоалева нижча, ніж на Місяці, що ускладнює збір матеріалу. Китайські вчені заявили, що вони створили необхідні технологічні рішення, які повинні зробити місію успішною. Фокус уже писав докладно про місячну місію "Чан'е-6", а також про те, що апарат "Чан'е-5" виявив на Місяці невідомий мінерал.

"Тяньвень-2": політ до комети головного пояса

Після того, як "Тяньвень-2" скине капсулу зі зразками астероїда на Землю, він полетить до комети головного пояса під назвою 311P/PANSTARRS, до якої він має прибути 2034 року. Такі комети знаходяться в головному поясі астероїдів між Юпітером і Марсом. Вони мають орбітальні характеристики, як у астероїдів, але проявляють кометну активність. Учені хочуть з'ясувати, яка природа об'єктів, що є чимось середнім між астероїдами і кометами.

Космічний апарат "Тяньвень-2" проведе дистанційне зондування комети, щоб охарактеризувати її орбіту, форму і обертання, вивчити склад її поверхні, а також дослідити викиди пилу і механізми активності, щоб зрозуміти поведінку комет головного пояса.

Два етапи місії "Тяньвень-2" спрямовані на те, щоб надати інформацію про склад та еволюцію навколоземних об'єктів і зрозуміти розподіл води та органічних молекул, а також історію ранньої Сонячної системи.

Плани Китаю на Марс і Юпітер

Також відомо, що Китай планує відправити посадковий модуль "Тяньвень-3" на Марс у 2028 або 2030 році, щоб зібрати зразки марсіанської породи і доставити їх на Землю. Поки що жоден зразок гірської породи, зібраний на Марсі, ніколи не був доставлений на нашу планету. А місія "Тяньвень-4" має вирушити в космос у 2030 році для дослідження Юпітера і його супутників. Одна з цілей місії полягає в тому, щоб космічний апарат вийшов на орбіту навколо супутника Юпітера Каллісто. Ще жоден зонд не обертався навколо супутника іншої планети.

Також Фокус писав про те, що, як з'ясували вчені, зірки в ранньому Всесвіті народжувалися в "пухнастих" космічних ковдрах. Дослідження дало можливість з'ясувати, яким чином виникали найбільш ранні зірки, не заглядаючи в занадто далекий космос.