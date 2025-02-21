Китай отправляет зонд для встречи с обломком Луны и необычной кометой: в чем суть миссии

Космический аппарат "Тяньвэнь-2" должен собрать образцы породы с квазиспутника Земли и выяснить природу странных комет в главном поясе астероидов.

Related video

Согласно заявлению Китайского национального космического управления, 20 февраля космический аппарат "Тяньвэнь-2" прибыл на космодром Сичан и готовится к запуску в космос. Известно, что он должен состоятся в первой половине года, хотя ранее сообщалось, что полет запланирован на май. Цель китайского зонда состоит в изучении околоземного астероида, который является квазиспутником Земли, сбора образцов его породы, а также в исследовании кометы главного пояса. Эти кометы не совсем обычные, пишет SpaceNews.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Тяньвэнь-2": полет к астероиду Камоалева

Из-за особенностей орбиты околоземный астероид Камоалева считается квазиспутником Земли, то есть это временный спутник нашей планеты. Он не представляет угрозы для нас во отличие от астероида 2024 YR4, который может упасть на нашу планету через 7 лет, как уже писал Фокус.

Космический аппарат "Тяньвэнь-2" должен изучить астероид Камоалева шириной от 40 до 100 метров и собрать образцы его горной породы. После этого образцы должны быть доставлены на Землю примерно в 2027 году. Ученые считают, что Камоалева может быть обломком Луны, который улетел в космос в результате удара по поверхности спутника Земли другим астероидом. Ученые хотят получить до 1 кг образцов породы, чтобы выяснить происхождение астероида, а также понять насколько сильно его состав отличается от состава других астероидов.

Хотя Китай провел две успешные миссии по сбору и доставке образцов породы с видимой и обратной стороны Луны в рамках миссий "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6", эта миссия будет немного сложнее. Скорость капсулы с образцами астероида при входе в атмосферу будет выше. Также гравитация на Камоалева ниже, чем на Луне, что усложняет сбор материала. Китайские ученые заявили, что они создали необходимые технологические решения, которые должны сделать миссию успешной. Фокус уже писал подробно о лунной миссии "Чанъэ-6", а также о том, что аппарат "Чанъэ-5" обнаружил на Луне неизвестный минерал.

"Тяньвэнь-2": полет к комете главного пояса

После того, как "Тяньвэнь-2" сбросит капсулу с образцами астероида на Землю, он полетит к комете главного пояса под названием 311P/PANSTARRS, к которой он должен прибыть в 2034 году. Такие кометы находятся в главном поясе астероидов между Юпитером и Марсом. Они имеют орбитальные характеристики, как у астероидов, но проявляют кометную активность. Ученые хотят выяснить, какова природа объектов, которые являются чем-то средним между астероидами и кометами.

Космический аппарат "Тяньвэнь-2" проведет дистанционное зондирование кометы, чтобы охарактеризовать ее орбиту, форму и вращение, изучить состав ее поверхности, а также исследовать выбросы пыли и механизмы активности, чтобы понять поведение комет главного пояса.

Два этапа миссии "Тяньвэнь-2" направлены на то, чтобы предоставить информацию о составе и эволюции околоземных объектов и понять распределение воды и органических молекул, а также историю ранней Солнечной системы.

Планы Китая на Марс и Юпитер

Также известно, что Китай планирует отправить посадочный модуль "Тяньвэнь-3" на Марс в 2028 или в 2030 году, чтобы собрать образцы марсианской породы и доставить их на Землю. Пока что ни один образец горной породы, собранный на Марсе, никогда не был доставлен на нашу планету. А миссия "Тяньвэнь-4" должна отправится в космос в 2030 году для исследования Юпитера и его спутников. Одна из целей миссии состоит в том, чтобы космический аппарат вышел на орбиту вокруг спутника Юпитера Каллисто. Еще ни один зонд не вращался вокруг спутника другой планеты.

Также Фокус писал о том, что, как выяснили ученые, звезды в ранней Вселенной рождались в "пушистых" космических одеялах. Исследование дало возможность выяснить, каким образом возникали самые ранние звезды, не заглядывая в слишком далекий космос.