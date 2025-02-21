Звезды в ранней Вселенной рождались в "пушистых" космических одеялах: что выяснили ученые

Исследование дало возможность выяснить, каким образом возникали самые ранние звезды, не заглядывая в слишком далекий космос.

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Когда дело доходит до детских одеял, чем пушистее, тем лучше, и астрономы обнаружили, что некоторые звезды-младенцы в ранней Вселенной также предпочитали "пушистые" пренатальные коконы. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Все звезды рождаются в молекулярных газовых облаках, части которых сжимаются под действием гравитации. Эти облака могут простираться на сотни световых лет и в них образуются тысячи звезд. Звезды-младенцы называются протозвездами, которым необходимо время для набора массы и превращения в обычную звезду. Хотя астрономы хорошо знают, как рождаются звезды в современной Вселенной, все же остается загадкой как они формировались в раннем космосе. Как уже писал Фокус, иногда звезды не только существуют в парах, но и могут питаться друг другом, что меняет их дальнейшую судьбу.

По словам автором исследования, в ранней Вселенной было много водорода и гелия, и мало тяжелых химических элементов, которые астрономы называют металлами. В Млечном Пути молекулярные облака, в которых рождаются звезды, имеют нитевидную структуру, которая распадается, образуя ядро, похожее на "звездное яйцо". Оно втягивает больше газа и пыли из более обширного молекулярного облака, пока звезда "не вылупится".

Но астрономы не могут заглянуть в прошлое и изучить образование звезд в ранней Вселенной, а потому используют для этого более близкие к нам галактики, где существуют похожие условия. Например, такие условия можно найти в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Малое Магелланово Облако, которая находится на расстоянии 200 000 световых лет от нас. В этой галактике также мало тяжелый химических элементов. Как уже писал Фокус, астрономы считают, что еще в одном спутнике Млечного Пути под названием Большое Маггеланово Облако, а именно в центре этой галактики, находится крупная черная дыра. Это необычно, ведь считается, что такие черные дыры находятся лишь в больших, а не карликовых галактиках.

Молекулярные облака в галактике Малое Магелланово Облако Фото: NASA

Авторы исследования использовали радиотелескоп ALMA для изучения условий, в которых образовались первые звезды во Вселенной, наблюдая за соседней галактикой. Астрономы изучили 17 молекулярных облаков и каждое из них содержало растущие звезды с массой в 20 раз больше, чем у Солнца. Ученые обнаружили, что примерно 60% молекулярных облаков имели нитевидную структуру шириной около 0,3 световых лет, но остальные 40% имели "пушистую" форму.

Астрономы выяснили, что температура внутри нитевидных молекулярных облаков была выше, чем у пушистых молекулярных облаков. Ученые считают, что эта разница в температуре, вероятно, связана с их возрастом. Когда температура высокая, облака менее турбулентны, но по мере охлаждения облака становятся более хаотичными, что приводит к появлению пушистой формы.

Это влияет на появление новых звезд, поскольку нитевидные облака с большей вероятностью распадаются, образуя маломассивные звезды, такие как Солнце. Но, если облако становится пушистым, то ему сложно распасться и создать маломассивные звезды.

По словам ученых, достаточный запас тяжелых химических элементов имеет решающее значение для поддержания нитевидной структуры и может играть важную роль в формировании планетных систем.

Как уже писал Фокус, Илон Маск рекомендует уничтожить МКС как можно скорее. Владелец компании SpaceX считает, что Международная космическая станция уже выполнила свою задачу и от нее уже мало пользы.