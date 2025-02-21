Зірки в ранньому Всесвіті народжувалися в "пухнастих" космічних ковдрах: що з'ясували вчені

Дослідження дало змогу з'ясувати, яким чином виникали найбільш ранні зірки, не заглядаючи в надто далекий космос.

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Коли справа доходить до дитячих ковдр, чим пухнастіша, тим краще, і астрономи виявили, що деякі зірки-немовлята в ранньому Всесвіті також віддавали перевагу "пухнастим" пренатальним коконам. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Усі зірки народжуються в молекулярних газових хмарах, частини яких стискаються під дією гравітації. Ці хмари можуть простягатися на сотні світлових років і в них утворюються тисячі зірок. Зірки-немовлята називаються протозірками, яким потрібен час для набору маси і перетворення на звичайну зірку. Хоча астрономи добре знають, як народжуються зірки в сучасному Всесвіті, все ж залишається загадкою як вони формувалися в ранньому космосі. Як уже писав Фокус, іноді зірки не тільки існують у парах, а й можуть харчуватися одна одною, що змінює їхню подальшу долю.

За словами автором дослідження, у ранньому Всесвіті було багато водню та гелію, і мало важких хімічних елементів, які астрономи називають металами. У Чумацькому Шляху молекулярні хмари, в яких народжуються зірки, мають ниткоподібну структуру, яка розпадається, утворюючи ядро, схоже на "зоряне яйце". Воно втягує більше газу і пилу з більш великої молекулярної хмари, поки зірка "не вилупиться".

Але астрономи не можуть зазирнути в минуле і вивчити утворення зірок у ранньому Всесвіті, а тому використовують для цього ближчі до нас галактики, де існують схожі умови. Наприклад, такі умови можна знайти в галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Мала Магелланова Хмара, що розташована на відстані 200 000 світлових років від нас. У цій галактиці також мало важких хімічних елементів. Як уже писав Фокус, астрономи вважають, що ще в одному супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара, а саме в центрі цієї галактики, знаходиться велика чорна діра. Це незвично, адже вважається, що такі чорні діри знаходяться лише у великих, а не карликових галактиках.

Молекулярні хмари в галактиці Мала Магелланова Хмара Фото: NASA

Автори дослідження використовували радіотелескоп ALMA для вивчення умов, в яких утворилися перші зірки у Всесвіті, спостерігаючи за сусідньою галактикою. Астрономи вивчили 17 молекулярних хмар, і кожна з них містила зірки, що зростали, з масою у 20 разів більшою, ніж у Сонця. Вчені виявили, що приблизно 60% молекулярних хмар мали ниткоподібну структуру завширшки близько 0,3 світлових років, але решта 40% мали "пухнасту" форму.

Астрономи з'ясували, що температура всередині ниткоподібних молекулярних хмар була вищою, ніж у пухнастих молекулярних хмар. Вчені вважають, що ця різниця в температурі, ймовірно, пов'язана з їхнім віком. Коли температура висока, хмари менш турбулентні, але в міру охолодження хмари стають більш хаотичними, що призводить до появи пухнастої форми.

Це впливає на появу нових зірок, оскільки ниткоподібні хмари з більшою ймовірністю розпадаються, утворюючи маломасивні зірки, такі як Сонце. Але, якщо хмара стає пухнастою, то їй складно розпастися і створити маломасивні зірки.

За словами вчених, достатній запас важких хімічних елементів має вирішальне значення для підтримання ниткоподібної структури і може відігравати важливу роль у формуванні планетних систем.

Як уже писав Фокус, Ілон Маск рекомендує знищити МКС якомога швидше. Власник компанії SpaceX вважає, що Міжнародна космічна станція вже виконала своє завдання і від неї вже мало користі.