Новый рекорд Гиннесса: мужчина создал кубик Lego размером с клетку крови (фото)
Новая фигурка имеет размеры в четыре раза меньше предыдущего рекорда, который был установлен другим британским художником миниатюр Уилларом Виганом в 2017-м.
Британский художник миниатюр (известный как mircoartist) Дэвид Линдон установил новый рекорд книги Гиннесса, создав микроскопический кубик Lego, размер которого такой же как одной из частиц крови человека. Об этом говорится в сообщении Книги Рекордов.
Размер произведения господина Линдона составляет 0,02517 миллиметра или 0,00099 дюйма. Сам автор говорит, что ему пришлось достаточно много потратить времени и сил, чтобы создать такой объект.
"Проблема создания крошечных объектов, которые невозможно увидеть без микроскопа, требует как физического, так и умственного труда", — сказал художник.
Как сообщает BBC, эта работа автора является красным кубиком Lego, которую господин Линдон создал еще в 2019 году во время работы над другими произведениями. Для подтверждения нового рекорда были привлечены две команды — сначала Evident Scientific провели замер с помощью светового микроскопа, а затем компания Spectrographic Limited в Лидсе подтвердила, что это самая маленькая скульптура.
Журналисты сообщают, что автор побил предыдущий рекорд крошечной фигурки конструктора Legо, которую создал в 2017 другой художник миниатюр Виллар Виган.
"Это безумие, я знаю. [Однако] мне нравятся вызовы, и я люблю дисциплину. Мне нравится выражение удивления и изумления на лицах людей, когда они видят мое искусство впервые. Поэтому это стоит увидеть лично, это поразит вас", — сказал Линдон.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток побил 6 мировых рекордов по математике за 1 день. Парень из Индии выполняет вычисления в уме быстрее, чем большинство людей с помощью калькулятора.
Впоследствии стало известно, как пара из Бразилии установила рекорд по продолжительности брака. Мужчине сейчас 105 лет, а его жене — 101. Поженились рекордсмены в 1940 году и вырастили 13 детей.