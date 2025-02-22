Новый рекорд Гиннесса: мужчина создал кубик Lego размером с клетку крови (фото)

Новая фигурка имеет размеры в четыре раза меньше предыдущего рекорда, который был установлен другим британским художником миниатюр Уилларом Виганом в 2017-м.

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Британский художник миниатюр (известный как mircoartist) Дэвид Линдон установил новый рекорд книги Гиннесса, создав микроскопический кубик Lego, размер которого такой же как одной из частиц крови человека. Об этом говорится в сообщении Книги Рекордов.

Размер произведения господина Линдона составляет 0,02517 миллиметра или 0,00099 дюйма. Сам автор говорит, что ему пришлось достаточно много потратить времени и сил, чтобы создать такой объект.

"Проблема создания крошечных объектов, которые невозможно увидеть без микроскопа, требует как физического, так и умственного труда", — сказал художник.

Витров господина Линдона под микроспоком (фото:Jacqueline Lindon) Витров господина Линдона под микроспоком (фото:Jacqueline Lindon)

Как сообщает BBC, эта работа автора является красным кубиком Lego, которую господин Линдон создал еще в 2019 году во время работы над другими произведениями. Для подтверждения нового рекорда были привлечены две команды — сначала Evident Scientific провели замер с помощью светового микроскопа, а затем компания Spectrographic Limited в Лидсе подтвердила, что это самая маленькая скульптура.

Журналисты сообщают, что автор побил предыдущий рекорд крошечной фигурки конструктора Legо, которую создал в 2017 другой художник миниатюр Виллар Виган.

Господин Линдон с сертификатом от Книги Рекордов (фото: Jacqueline Lindon)

"Это безумие, я знаю. [Однако] мне нравятся вызовы, и я люблю дисциплину. Мне нравится выражение удивления и изумления на лицах людей, когда они видят мое искусство впервые. Поэтому это стоит увидеть лично, это поразит вас", — сказал Линдон.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток побил 6 мировых рекордов по математике за 1 день. Парень из Индии выполняет вычисления в уме быстрее, чем большинство людей с помощью калькулятора.

Впоследствии стало известно, как пара из Бразилии установила рекорд по продолжительности брака. Мужчине сейчас 105 лет, а его жене — 101. Поженились рекордсмены в 1940 году и вырастили 13 детей.