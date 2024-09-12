Знаменитий суперкар McLaren відтворили в натуральну величину з Lego (фото, відео)
Для створення копії McLaren P1 знадобилося 8300 годин та 342 000 деталей Lego. Авто отримало 768 електромоторів і здатне розвинути 64 км/год.
Суперкар McLaren P1 отримав незвичну копію в натуральну величину. Її виготовили із конструктора Lego і презентували на британському автодромі Сільверстоун. Про це повідомляє офіційний сайт McLaren.
Над проєктом працювали 23 інженери McLaren та Lego. Загалом, на розробку та збирання авто потратили 8300 годин. На нього пішло 342 000 деталей Lego Technic 393 різних видів. Мало того, спеціально для копії McLaren P1 довелося створити 11 унікальних деталей.Важливо
Купе McLaren P1 відтворили до найменших деталей: він має кермо, сидіння і йому навіть підібрали фірмовий помаранчевий колір. Примітно, що копія McLaren на 175 кг легша за оригінал — важить 1220 кг.
Мало того, іграшковий суперкар McLaren здатен самостійно пересуватися. Він отримав вісім (це символізує двигун V8) блоків електромоторів Lego Technic. У кожному з них по 96 невеликих моторів, тобто їх загальна кількість — 768.
Максимальна швидкість McLaren P1 з Lego становить 64 км/год. Пілот команди McLaren у "Формулі-1" сів за кермо авто і проїхав на ньому коло по автодрому.
До речі, це не перший електромобіль McLaren, адже раніше компанія почала продавати електричні самокати та велосипеди.
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