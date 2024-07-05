Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Електромотор і ціна $1150: презентовано найдешевший McLaren (фото)

суперкар і самокат, самокат McLaren, електросамокат MCLaren, новий електросамокат, Pure X McLaren
Фото: McLaren | McLaren випустив електросамокат

Новий Pure X McLaren має міцний корпус та витримує вагу 120 кг. Він здатен розвинути 25 км/год і проїхати 49 км без підзарядки.

Related video

McLaren розширює сферу діяльності і зайнявся випуском "зеленої" двоколісної техніки. Недавно британці презентували електричні велосипеди, а тепер показали електросамокат Pure X McLaren. Його подробиці розкрили на сайті автовиробника.

самокат McLaren, електросамокат MCLaren, новий електросамокат, Pure X McLaren Fullscreen
Електросамокат здатен розвинути 25 км/год
Фото: McLaren

Назва вказує, що електросамокат McLaren створено у співробітництві з компанією Pure Electric. У нього легка алюмінієва рама, тому маса становить усього 16,2 кг. Водночас, вона міцна, тому самокат витримує вагу до 120 кг.

самокат макларен, електросамокат MCLaren, новий електросамокат, Pure X McLaren Fullscreen
Самокат можна скласти
Фото: McLaren

За потреби самокат Pure X McLaren можна скласти. Він має 10-дюймові безкамерні шини, освітлювальні прилади та підставки для ніг з боків. Також передбачено захист від вологи та незначних пошкоджень за стандартом ІР65.

Важливо
Не їздив 40 років: у старому гаражі серед мотлоху виявили легендарний мотоцикл 50-х (фото)
Не їздив 40 років: у старому гаражі серед мотлоху виявили легендарний мотоцикл 50-х (фото)

Електромотор на 1 к. с. (710 Вт) дозволяє розганятися до 25 км/год. Із 36-вольтною батареєю ємністю 12 А∙год запас ходу становить 49 км. Самокат McLaren оснастили круїз-контролем та функцією стабілізації керма.

Pure X McLaren, самокат McLaren, електросамокат MCLaren, новий електросамокат Fullscreen
З боків встановили підставки для ніг
Фото: McLaren

Новий самокат Pure X McLaren коштує 899 фунтів стерлінгів ($1150), отже це найдешевший McLaren у історії.

До речі, недавно в Японії презентували скутер, який складається і перетворюється на валізу.

Також Фокус розповідав, що в Україні виявили 40-річний мотоцикл без пробігу.