Електромотор і ціна $1150: презентовано найдешевший McLaren (фото)
Новий Pure X McLaren має міцний корпус та витримує вагу 120 кг. Він здатен розвинути 25 км/год і проїхати 49 км без підзарядки.
McLaren розширює сферу діяльності і зайнявся випуском "зеленої" двоколісної техніки. Недавно британці презентували електричні велосипеди, а тепер показали електросамокат Pure X McLaren. Його подробиці розкрили на сайті автовиробника.
Назва вказує, що електросамокат McLaren створено у співробітництві з компанією Pure Electric. У нього легка алюмінієва рама, тому маса становить усього 16,2 кг. Водночас, вона міцна, тому самокат витримує вагу до 120 кг.
За потреби самокат Pure X McLaren можна скласти. Він має 10-дюймові безкамерні шини, освітлювальні прилади та підставки для ніг з боків. Також передбачено захист від вологи та незначних пошкоджень за стандартом ІР65.
Електромотор на 1 к. с. (710 Вт) дозволяє розганятися до 25 км/год. Із 36-вольтною батареєю ємністю 12 А∙год запас ходу становить 49 км. Самокат McLaren оснастили круїз-контролем та функцією стабілізації керма.
Новий самокат Pure X McLaren коштує 899 фунтів стерлінгів ($1150), отже це найдешевший McLaren у історії.
До речі, недавно в Японії презентували скутер, який складається і перетворюється на валізу.
Також Фокус розповідав, що в Україні виявили 40-річний мотоцикл без пробігу.