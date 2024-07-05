Электромотор и цена $1150: презентован самый дешевый McLaren (фото)

Новый Pure X McLaren имеет прочный корпус и выдерживает вес 120 кг. Он способен развить 25 км/ч и проехать 49 км без подзарядки.

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McLaren расширяет сферу деятельности и занялся выпуском "зеленой" двухколесной техники. Недавно британцы презентовали электрические велосипеды, а теперь показали электросамокат Pure X McLaren. Его подробности раскрыли на сайте автопроизводителя.

Электросамокат способен развить 25 км/ч Фото: McLaren

Название указывает, что электросамокат McLaren создан в сотрудничестве с компанией Pure Electric. У него легкая алюминиевая рама, поэтому масса составляет всего 16,2 кг. При этом, она прочная, поэтому самокат выдерживает вес до 120 кг.

Самокат можно сложить Фото: McLaren

При необходимости самокат Pure X McLaren можно сложить. Он имеет 10-дюймовые бескамерные шины, осветительные приборы и подставки для ног по бокам. Также предусмотрена защита от влаги и незначительных повреждений по стандарту ІР65.

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Электромотор на 1 л. с. (710 Вт) позволяет разгоняться до 25 км/ч. С 36-вольтовой батареей емкостью 12 А∙ч запас хода составляет 49 км. Самокат McLaren оснастили круиз-контролем и функцией стабилизации руля.

По бокам установили подставки для ног Фото: McLaren

Новый самокат Pure X McLaren стоит 899 фунтов стерлингов ($1150), так что это самый дешевый McLaren в истории.

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