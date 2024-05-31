Превращается в чемодан: в Японии выпустили необычный портативный электроскутер (видео)

Новый Icoma Tatamel Bike способен разогнаться до 40 км/ч и преодолеть до 30 км без подзарядки. Электроскутер легко складывается для перевозки в общественном транспорте.

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Японский стартап Icoma выводит на рынок свою первую модель — оригинальный электроскутер Tatamel Bike. При необходимости его можно сложить и превратить в своеобразный чемодан на колесах. Подробности новинки раскрыли на сайте Icoma.

Электроскутер можно легко сложить

Новый Icoma Tatamel Bike — компактный электроскутер со складными колесами и рулем. Основные его элементы прячутся в специальный бокс, а колеса опускаются вниз, то есть электробайк можно катить по дороге или зайти с ним в общественный транспорт.

Icoma Tatamel Bike разгоняется до 40 км/ч

Масса Icoma Tatamel Bike составляет 63 кг. Электроскутер получил диодную оптику и NFC.

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Небольшой электромотор разгоняет скутер Icoma Tatamel Bike до 40 км/ч. Заявленный запас хода с батареей на 12 А∙ч составляет 30 км — этого достаточно для ежедневной эксплуатации в городе, особенно, если совместить байк и метро или электричку. Позже появится версия с батареей на 29 А∙ч и запасом хода более 60 км.

На Icoma Tatamel Bike уже принимаются заказы по цене от 498 000 иен ($3170). Первые электроскутеры поставят покупателям в октябре.

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