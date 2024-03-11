Peugeot возродит свою самую дешевую модель в новом формате (фото)

Новый Peugeot 103 выйдет на рынок в 2025 году. Электроскутер предложат в нескольких версиях с одной и двумя аккумуляторными батареями.

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Peugeot собираются вернуть на рынок массовую бюджетную модель 103. Интересно, что это не автомобиль, а компактный скутер, ведь под французским брендом выпускают и двухколесную технику. Об этом стало известно сайту L'Argus.

Электробайк будет серийной версией концепта Peugeot SPx Фото: Peugeot

Оригинальный мопед Peugeot 103 выпускали с 1971 по 2017 год и всего выпустили более 3 миллионов мопедов. Модель оказалась очень популярной и имела большое количество различных версий.

Новый Peugeot 103 предложат с одной или двумя батареями Фото: Peugeot

Новый Peugeot 103 появится в 2025 году и станет электрическим. Его предвестником стал концепт Peugeot SPx. В его дизайне просматриваются черты знаменитого предка, хотя стиль новой модели получился более брутальным. У нее массивная передняя вилка и пластиковый обтекатель с рублеными линями.

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Электроскутер Peugeot SPx оборудован светодиодной оптикой и цифровым щитком приборов. Замедляют его дисковые тормоза.

Классический мопед Peugeot 103 выпускали с 1971 по 2017 год Фото: Peugeot

Характеристики Peugeot 103 пока держат в секрете. Заявлено лишь, что запланировано три версии мопеда: одна из них будет соревноваться с 50-кубовыми бензиновыми скутерами, а две — со 125-кубовыми. Предложат варианты с одной и двумя батареями.

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