Дешевая альтернатива автомобилю: представлен электроскутер с крышей и кабиной (видео)

Avvenire Tectus — нестандартный электроскутер с застекленной кабиной. Трехколесную модель можно оборудовать кондиционером, камерой и даже сканером отпечатков пальцев.

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Американская компания Avvenire презентовала свою новую модель Tectus. Необычный электроскутер поступит в продажу по цене от 6995 долларов. О нем рассказали на сайте производителя.

Капсула откидывается вперед для доступа в салон

Новый Avvenire Tectus — довольно нестандартный электроскутер, ведь он имеет застекленную кабину. По сути, это капсула на трех колесах длиной 2,4 м и массой 225 кг. Своим видом она напоминает транспорт из фантастических фильмов.

Сзади есть небольшой багажник

Avvenire Tectus станет дешевой альтернативой электромобилю. Кабина с крышей не только защищает от непогоды, но и оборудована кондиционером и обогревателем. Дверей нет — капсула просто откидывается вперед. Сзади есть небольшой багажник.

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Для удобства парковки есть камера заднего обзора, также за доплату предлагают беспроводную зарядку для смартфонов, контроль давления в шинах, подогрев и охлаждение подстаканников и даже сканер отпечатков пальцев.

Электромотор мощностью 2,7 л. с. (2 кВт) позволяет Avvenire Tectus разгоняться до 32 км/ч. Батарея емкостью 6 кВт∙ч дает возможность проехать до 160 км без подзарядки.

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