В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото)

Microlino Lite — современная вариация на тему знаменитого BMW Isetta. Двухместный 2,5-метровый электрокар может проехать до 180 км без подзарядки.

Related video

Оригинальный городской электромобиль Microlino получил новую базовую версию Lite. Она презентована на автошоу в Женеве и поступит в продажу в Европе с весны. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Крыша выполнена сдвижной

Новый Microlino Lite оборудован менее мощным электромотором на 12 л. с., а его максимальная скорость ограничена на 40 км/ч. Таким медленным авто в ряде европейских стран можно управлять без водительских прав и с 15-16 лет.

Салон выдержан в минималистском стиле

На выбор предлагают батареи емкостью 5,5 и 11 кВт∙ч: запас хода составляет 100 и 180 км, соответственно. Зарядка занимает 2-4 часа.

Важно

Несбывшийся конкурент Porsche 911: рассекречен отмененный суперкар BMW (фото)

2,5-метровый электромобиль Microlino Lite сохраняет оригинальный одно объемный дизайн в духе BMW Isetta. Единственная дверь расположена спереди. Чтобы удешевить электрокар, его предлагают только в одном голубом цвете.

В салоне установлен двухместный диван

Салон Microlino Lite отличается простотой. Внутри минимум кнопок, а показания приборов выведены на небольшой дисплей. Установлен небольшой двухместный диван.

Запас хода электрокара достигает 180 км

Цена Microlino Lite пока не объявлена, однако известно, что он будет существенно дешевле стандартной версии электрокара, которая стоит от $18 750. Модель станет конкурентом Citroen Ami, которым также можно управлять без прав.

Кстати, в Женеве показали и доступный электромобиль Renault за 25 000 евро.

Также Фокус рассказывал о недорогих электромобилях Fiat.