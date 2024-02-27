В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото)
Microlino Lite — современная вариация на тему знаменитого BMW Isetta. Двухместный 2,5-метровый электрокар может проехать до 180 км без подзарядки.
Оригинальный городской электромобиль Microlino получил новую базовую версию Lite. Она презентована на автошоу в Женеве и поступит в продажу в Европе с весны. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Microlino Lite оборудован менее мощным электромотором на 12 л. с., а его максимальная скорость ограничена на 40 км/ч. Таким медленным авто в ряде европейских стран можно управлять без водительских прав и с 15-16 лет.
На выбор предлагают батареи емкостью 5,5 и 11 кВт∙ч: запас хода составляет 100 и 180 км, соответственно. Зарядка занимает 2-4 часа.Важно
2,5-метровый электромобиль Microlino Lite сохраняет оригинальный одно объемный дизайн в духе BMW Isetta. Единственная дверь расположена спереди. Чтобы удешевить электрокар, его предлагают только в одном голубом цвете.
Салон Microlino Lite отличается простотой. Внутри минимум кнопок, а показания приборов выведены на небольшой дисплей. Установлен небольшой двухместный диван.
Цена Microlino Lite пока не объявлена, однако известно, что он будет существенно дешевле стандартной версии электрокара, которая стоит от $18 750. Модель станет конкурентом Citroen Ami, которым также можно управлять без прав.
Кстати, в Женеве показали и доступный электромобиль Renault за 25 000 евро.
Также Фокус рассказывал о недорогих электромобилях Fiat.