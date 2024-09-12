Знаменитый суперкар McLaren воссоздали в натуральную величину из Lego (фото, видео)

Для создания копии McLaren P1 понадобилось 8300 часов и 342 000 деталей Lego. Авто получило 768 электромоторов и способно развить 64 км/ч.

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Суперкар McLaren P1 получил необычную копию в натуральную величину. Ее изготовили из конструктора Lego и презентовали на британском автодроме Сильверстоун. Об этом сообщает официальный сайт McLaren.

Авто из Lego способно развивать 64 км/ч Фото: McLaren

Над проектом работали 23 инженера McLaren и Lego. В общем, на разработку и сборку авто потратили 8300 часов. На него ушло 342 000 деталей Lego Technic 393 различных видов. Мало того, специально для копии McLaren P1 пришлось создать 11 уникальных деталей.

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Купе McLaren P1 воссоздали до мельчайших деталей: он имеет руль, сиденья и ему даже подобрали фирменный оранжевый цвет. Примечательно, что копия McLaren на 175 кг легче оригинала — весит 1220 кг.

За руль автомобиля сел пилот "Формулы-1" Ландо Норрис Фото: McLaren

Мало того, игрушечный суперкар McLaren способен самостоятельно передвигаться. Он получил восемь (это символизирует двигатель V8) блоков электромоторов Lego Technic. В каждом из них по 96 небольших моторов, то есть их общее количество — 768.

Максимальная скорость McLaren P1 из Lego составляет 64 км/ч. Пилот команды McLaren в "Формуле-1" сел за руль авто и проехал на нем круг по автодрому.

Кстати, это не первый электромобиль McLaren, ведь ранее компания начала продавать электрические самокаты и велосипеды.

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