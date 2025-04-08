За 116 часов "строительства": более 1300 сложенных корабликов Lego установили мировой рекорд (фото)

1500 членов экипажа круизного лайнера во главе с капитаном собрали 1 391 кораблик из наборов конструктора Lego, а затем выложили его вдоль палубы.

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О необычном достижении рассказали на сайте Книги рекордов Гиннеса 7 апреля.

Круизная компания MSC Cruises нестандартным способом отпраздновала спуск своего нового флагмана MSC World America на воду. Работники собрались во французском порту, где в течение трех лет велось строительство лайнера, и оттуда отправились к новому месту дислокации в Майами, штат Флорида.

Во главе с капитаном Дино Сагани члены экипажа приступили к кропотливой работе: они решили сделать достижение мирового масштаба, сложив большое количество корабликов из наборов конструктора Lego, а затем выложив их вдоль палубы на своем лайнере.

Книга рекордов Гиннеса | процесс сборки корабликов Lego

Им удалось создать невероятное зрелище: длина линии выложенных корабликов достигла почти 90 метров. На это у членов экипажа ушло более 116 часов напряженной и чрезвычайно тщательной работы.

Книга рекордов Гиннеса | процесс сборки корабликов Lego

На борту круизного лайнера также находился представитель Книги рекордов Гиннеса: он пристально следил за процессом, следя, чтобы экипаж не нарушал "правил игры". После завершения работы он установил мировой рекорд, теперь он зафиксирован в книге.

Сообщается также, что каждый участник "строительства" получил на память об этом выдающемся событии официальный сертификат от Книги рекордов Гиннеса. Также им подарили на память по кораблику Lego.

Сама церемония присвоения флагману названия должна состояться 9 апреля, а через несколько дней после этого, 12 апреля, лайнер должен отправиться в свой первый Карибский сезон.

Отметим, что ранее британский художник миниатюр сумел установить мировой рекорд, когда создал микроскопический кубик Lego, размер которого соответствует параметрам одной из частиц крови человека. Об этом подробнее Фокус рассказывал 22 февраля.

Также ранее Фокус узнавал, как была создана копия автомобиля McLaren P1 из конструктора, для которого понадобилось 8300 часов работы и 342 000 деталей Lego. Об этом стало известно 12 сентября 2024 года.