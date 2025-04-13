Мировой рекорд: как выглядит женщина с самым большим раскрытым ртом в мире (фото)

Американка Мэри Перл Зельмер Робинсон является рекордсменкой среди женщин по ширине раскрытого рта. Женщина способна раскрыть челюсти на 7,59 см, что превысило предыдущий мировой рекорд на 1,09 см.

Related video

Об этом говорится в сообщении на сайте Книги Рекордов Гиннеса.

Женщина рассказывает, что у нее шесть братьев и сестер, и все с юности вместе любят запихивать в рот различные предметы, начиная от фигурок игрушек до апельсинов и электрических лампочек только с целью развлечения.

"Вообще я знала, что способна раскрывать рот значительно шире других. Я довольно разговорчивая, а также предполагаю, что у меня физически сильный рот. Все началось с развлечения, когда я начала класть сначала один, потом — два, а затем — уже больше брусочков из Дженги, и все это было чисто детской забавой", — рассказывает госпожа Робинсон.

Мари Робинсон показывает, как вкладывает фигурки из Дженги в рот (фото: guinnessworldrecords.com)

Впоследствии местные стоматологи осмотрели ее рот и, сделав соответствующие замеры, пришли к выводу, что Мари имеет самый большой разинутый рот среди женщин в мире. Благодаря последним замерам специалистов, американка способна раскрывать челюсти на почти 7,59 см.

Ранее предыдущий показатель в 6,51 см принадлежал тоже жительнице США Саманте Ремсдейл. Однако новый показатель значительно превышает предыдущий рекорд, что может означать, что это значение может остаться непобитым в течение длительного промежутка времени.

Сама госпожа Робинсон говорит, что такое раскрытие челюстей связано с некоторым отличием от строения челюсти обычного человека. По словам рекордсменки, что ее челюстная кость расположена сзади возле слухового прохода, обеспечивая ей больший диапазон движений.

"Итак, когда я опускаю нижнюю челюсть, то она не бьет по сухожилиям и мышцам, как у многих людей. Поэтому я могу раскрыть рот шире, чем большинство людей, только благодаря моему положению челюсти", — признается женщина, добавляя, что во время замеров штангенциркулем, ее не заставляли широко раскрывать рот, потому что это был "это просто естественный размер ее челюсти".

Мари Робинсон во время замера раскрытия челюсти (фото: guinnessworldrecords.com)

Сама рекордсменка говорит, что очень гордится своим рекордом. Однако не собирается публично показывать свои навыки, потому что знает, как на это отреагируют посторонние люди.

"Когда я это делаю, то людей это пугает. Они когда видят это, то говорят, что их "эти челюсти пугают" — рассказывает госпожа Робинсон, добавляя, что очень горда тем, что присоединилась к числу рекордсменов мира, и радуется, что может поделиться этим достижением среди других из списка Книги Рекордов.

Ранее стало известно, что более 1300 составленных корабликов Lego установили мировой рекорд. 1500 членов экипажа круизного лайнера во главе с капитаном собрали кораблики из наборов конструктора и выложили их вдоль палубы.

Впоследствии сообщалось о крысе-рекордсмене, которая умеет выискивать взрывчатку. Крыса Ронин самостоятельно обнаружила 109 противопехотных мин, а также 15 других боеприпасов, оставшихся еще со времен прошлых войн.