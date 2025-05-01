Випереджає молодь: 82-річна бабуся вразила світ здатністю тримати планку й установила рекорд (фото)

82-річна Сара Блекман, що мешкає у штаті Массачусетс, після втрати коханого чоловіка надихнулася на заняття спортом, які допомогли їй не тільки знайти відраду, а й установити світовий рекорд. Її називають "суперпідтягнутою" й неймовірно витривалою.

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Про дивовижну жінку, яка у своєму поважному віці змогла досягти високих результатів у спорті, розповіли на сайті "Книги рекордів Гіннеса" 28 квітня.

Історія Сари у спорті почалася після смерті коханої людини. Артур Вейд Блекман, чоловік Сари, помер у 2023 році, до цього жінка тривалий час піклувалася про нього, забувши про себе. Й відтоді вона вирішила: настав час зробити щось для себе.

Коли Сара починала свій спортивний шлях, їй було 80 років, однак її це не лякало та не бентежило. Жінка знайшла персонального тренера, з яким почала тренування, на яких спершу робила базові вправи.

"Я подумала, що це одна з найкращих речей, які можна зробити, — повернутися у форму", — розповіла 82-річна рекордсменка.

Додатковим стимулом для початку заняття спортом стало й те, що у Сари є 3-річний онук. Аби сидіти з ним та гратися на підлозі, жінка хотіла бути гнучкою й підтягнутою, аби ігри не викликали дискомфорт.

Саме тренер Вінс познайомив Сару з планкою — ізометричною вправою для основних груп м'язів, яка полягає у витримці позиції, схожої на віджимання досить тривалий час.

"Вінс познайомив мене з планкою, і він робив це одночасно зі мною, і коли дійшло до того, що я могла робити це протягом чотирьох хвилин, він вирішив, що або з ним щось не так, або, можливо, я краща, ніж він думав", — зізналася Сара.

Книга рекордів Гіннеса | 82-річна бабуся робить планку

Сара установила рекорд, коли протрималася в планці понад п'ять хвилин. У "Книзі рекордів Гіннеса" зазначили, що їй було насправді необхідно протриматися лише три хвилини, аби побити попередній рекорд.

Зрештою, 82-річна бабуся стала найстаршою людиною в історії, яка виконала вправу на прес.

Книга рекордів Гіннеса | 82-річна бабуся робить планку

Зазначимо, що загальний поточний рекорд виконання планки становить 9 годин 30 хвилин та 1 секунду, і був встановлений Даліелем Скалі 6 серпня 2021 року в Австралії.

Нагадаємо, 29 квітня Fox News розповіло про чоловіка зі США, який виловив гігантську форель й побив рекорд, який протримався 66 років.

Також 23 квітня у "Книзі рекордів Гіннеса" розповіли про історію австралійки, яка настільки полюбила міньйонів із популярного мультфільму, що не може зупинитися у купівлі їхніх фігурок.