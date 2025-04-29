Виловив гіганта: чоловік показав улов усього життя і побив 66-річний рекорд (фото)

Ерік Ворд зі штату Мен (США) встановив новий рекорд озера Мусхед, виловивши струмкову форель вагою 7 фунтів 10 унцій (3,5 кг). Колишнє досягнення протрималося 66 років.

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Про це пише FOX News.

У штаті Мен зафіксовано історичний рибальський рекорд. 22 січня Ерік Ворд спіймав струмкову форель вагою 7 фунтів 10 унцій (близько 3,5 кг), перевищивши колишній рекорд 1959 року на 2 унції. Новий трофей став найбільшою струмковою фореллю, виловленою в озері Мусхед за останні 66 років.

Ерік Ворд зі своїм уловом Фото: FOX News

Попередній рекорд належав Джону Діксону, який виловив 7-фунтового "квадратного хвоста" понад півстоліття тому. Риба, препарована і передана вдовою Діксона, досі прикрашає стіну конференц-зали регіонального офісу з рибальства.

Нову рекордсменку, яка отримала прізвисько "Нео" на честь героя "Матриці", спіймали за чудових зимових умов у січні — традиційно найкращому часі для лову струмкової форелі на найбільшому озері штату. Ворд, досвідчений рибалка, який виріс біля берегів Мусхеда, зізнався, що допоміг 10-дюймовий шнек і багаторічна пристрасть до риболовлі.

За словами регіонального інспектора Іма Обрі, Ворд цієї зими вже відпускав в озеро кілька великих форелей вагою понад 3,5 фунти (1,6 кг), але саме цей самець із характерною білою міткою на спині став "рибою життя". Улов офіційно зареєстрований і тепер займе своє місце серед легенд озера.

"Ми знаємо, що в озері ще є такі гіганти. Це лише питання часу", — додав Обрі.

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