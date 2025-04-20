Зникла черепаха повернулася до сім'ї через кілька тижнів після торнадо (відео)

Майже через три тижні після стихійного лиха в Міссісіпі (США) сусід помітив поранену тварину, яка виявилася загубленим улюбленцем сім'ї Емануель.

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Про це пише Huffpost.

У штаті Міссісіпі (США) домашня черепаха на прізвисько Міртл, яка зникла під час руйнівного торнадо в березні, нарешті повернулася до своєї сім'ї.

15 березня сім'я Емануель була змушена покинути свій будинок у сільській місцевості Кокомо через шторм, що насувався. Коли вони повернулися, то виявили, що на вольєр черепахи у дворі впали дві масивні сосни. Міртл зникла.

Кілька тижнів потому поранену черепаху знайшов сусід і передав до Центру порятунку черепах Центральної Міссісіпі. Завдяки старанням співробітників центру і щасливому збігу обставин, вихованець знову опинився в руках своєї господині Тіффані Емануель.

"Він пройшов через багато чого. Але тепер вона вдома, і я зроблю все, щоб вона отримала необхідну допомогу і відновилася", — сказала американка.

Черепаха Міртл проходить відновлення під чуйним наглядом своєї родини Фото: YouTube

Для Тіффані це возз'єднання стало символом надії.

"Приємно, коли зі стількох печалей, горя і втрат проявляється хоч якесь щастя", — додала вона

Зараз черепаха Міртл проходить відновлення під чуйним наглядом своєї родини.

Раніше Фокус повідомляв, що кінь вказав на таємницю, про яку жінка не підозрювала. За словами господині, тварина змогла "передбачити" її вагітність. Відео, опубліковане 20 березня користувачем @theweenwrangler у TikTok, стрімко набирає популярність

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.