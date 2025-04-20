Пропавшая черепаха вернулась к семье спустя несколько недель после торнадо (видео)

Спустя почти три недели после стихийного бедствия в Миссисипи (США) сосед обнаружил раненое животное, которое оказалась потерянным питомцем семьи Эмануэль.

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Об этом пишет Huffpost.

В штате Миссисипи (США) домашняя черепаха по кличке Миртл, пропавшая во время разрушительного торнадо в марте, наконец-то вернулась к своей семье.

15 марта семья Эмануэль была вынуждена покинуть свой дом в сельской местности Кокомо из-за надвигающегося шторма. Когда они вернулись, то обнаружили, что на вольер черепахи во дворе упали две массивные сосны. Миртл исчезла.

Несколько недель спустя раненую черепаху нашел сосед и передал в Центр спасения черепах Центральной Миссисипи. Благодаря стараниям сотрудников центра и счастливому стечению обстоятельств, питомец вновь оказался в руках своей хозяйки Тиффани Эмануэль.

"Он прошел через многое. Но теперь она дома, и я сделаю все, чтобы она получила необходимую помощь и восстановилась", — сказала американка.

Черепаха Миртл проходит восстановление под чутким присмотром своей семьи Фото: YouTube

Для Тиффани это воссоединение стало символом надежды.

"Приятно, когда из стольких печалей, горя и потерь проявляется хоть какое-то счастье", — добавила она

Сейчас черепаха Миртл проходит восстановление под чутким присмотром своей семьи.

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