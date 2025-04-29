Выловил гиганта: мужчина показал улов всей жизни и побил 66-летний рекорд (фото)

Эрик Уорд из штата Мэн (США) установил новый рекорд озера Мусхед, выловив ручьевую форель весом 7 фунтов 10 унций (3,5 кг). Прежнее достижение продержалось 66 лет.

Related video

Об этом пишет FOX News.

В штате Мэн зафиксирован исторический рыболовный рекорд. 22 января Эрик Уорд поймал ручьевую форель весом 7 фунтов 10 унций (около 3,5 кг), превысив прежний рекорд 1959 года на 2 унции. Новый трофей стал крупнейшей ручьевой форелью, выловленной в озере Мусхед за последние 66 лет.

Эрик Уорд со своим уловом Фото: FOX News

Предыдущий рекорд принадлежал Джону Диксону, выловившему 7-фунтового "квадратного хвоста" более полувека назад. Рыба, препарированная и переданная вдовой Диксона, до сих пор украшает стену конференц-зала регионального офиса по рыболовству.

Новая рекордсменка, получившая прозвище "Нео" в честь героя "Матрицы", была поймана при отличных зимних условиях в январе — традиционно лучшем времени для ловли ручьевой форели на самом большом озере штата. Уорд, опытный рыболов, выросший у берегов Мусхеда, признался, что помог 10-дюймовый шнек и многолетняя страсть к рыбалке.

По словам регионального инспектора Има Обри, Уорд этой зимой уже отпускал в озеро несколько крупных форелей весом более 3,5 фунтов (1,6 кг), но именно этот самец с характерной белой отметиной на спине стал "рыбой жизни". Улов официально зарегистрирован и теперь займет свое место среди легенд озера.

"Мы знаем, что в озере еще есть такие гиганты. Это только вопрос времени", — добавил Обри.

Ранее Фокус сообщал, что популярный курорт закрылся из-за рыб с человеческими зубами. Больше 90 туристов пострадали от укусов бурого паку во время отдыха в Бразилии. Власти временно закрыли водные зоны из-за угрозы.

Также стало известно, что пропавшая черепаха вернулась к семье спустя несколько недель после торнадо. Сосед обнаружил раненое животное, которое оказалась потерянным питомцем семьи Эмануэль.