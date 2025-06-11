"Це божевілля": майже 80-річний дідусь простояв у планці рекордний час, змусивши позаздрити витривалості (фото)

78-річний мешканець Нової Зеландії Мейнард Вільямс може позмагатися з багатьма чоловіками, вдвічі молодшими за себе: чоловік став найстаршою людиною, яка виконала планку на животі, простоявши набагато більше, ніж потрібно було. Його жартома прозвали за це "божевільним".

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Про нове світове досягнення у виконанні планки розповіли на сайті "Книги рекордів Гіннеса" 9 червня.

Мейнард Вільямс побив світовий рекорд, коли простояв у планці замість 3 хвилин цілих 30: такий результат далеко не під силу навіть людям молодшого віку. Дідуся його рідні прозвали жартома "божевільним", коли дізналися, що він переглянув подібні відео з рекордами зі стояння у планці у поважному віці і вирішив також прийняти виклик.

Книга рекордів Гіннеса | дідусь робить планку

До цього у планці не було чоловічого рекорду, відомі лише приклади жінок. Так, раніше 80-річна Енні Джудіс побила рекорд стояння у планці, коли вона простояла у планці трохи більше як 4 хвилини: це відео і побачив Мейнард. Тоді Енні зізнавалася, що можливості людей у поважному віці можуть бути куди більшими, ніж це здається з першого погляду.

Що допомогло дідусеві встановити рекорд

Мейнард Вільямс до свого рекорду зі стояння у планці займався різноманітними тренуваннями, зокрема силовими. Також чоловік тривалий час займався бігом на довгі дистанції, що допомогло йому загартувати характер.

"Бувши бігуном на довгі дистанції, я звик наполегливо працювати як розумово, так і фізично", — зізнався чоловік.

До того ж Мейнард дотримується здорового харчування, достатньо спить і стежить за своїм смартгодинником, аби не перетренуватися. Іноді, як він зізнається, дружина називає його "одержимим", однак досягненнями чоловіка пишається.

Варто зазначити, що зараз жіночий рекорд стояння у планці утримує 82-річна Сара Блекман, яка мешкає у штаті Массачусетс. Сара установила рекорд, коли протрималася у планці понад 5 хвилин.

Нагадаємо, 6 червня у CNN розповіли, що Том Круз встановив новий рекорд Гіннеса, коли здійснив потужний трюк у фільмі "Місія нездійсненна".