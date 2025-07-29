Ветеран с ампутированными конечностями переплыл океан: как ему это удалось (фото)

Британский ветеран войны в Афганистане Крейг Вуд стал первым в мире мужчиной с тремя ампутированными конечностями, который самостоятельно переплыл океан, преодолев за 90 дней более 13 900 км от Мексики до Японии.

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Крейг Вуд разрушает стереотипы относительно возможностей людей с инвалидностью в сфере морских путешествий. 25 марта он отправился на яхте Sirius II из Пуэрто-Вальярты в штате Халиско (Мексика), а 24 июня, проплыв более 13 900 км, ступил на берег у Хиросимы, Япония. О его достижении пишет Книга рекордов Гиннеса.

Жизнь Крейга кардинально изменилась в 18 лет во время первой военной миссии в Афганистане. Он наступил на самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ему пришлось ампутировать обе ноги и левую руку.

Длительная реабилитация

"Восстановление было долгим и заняло целых четыре года. Пришлось заново учиться ходить. Психологическая сторона была для меня тяжелой, но теперь, спустя 16 лет, я в отличном состоянии, полон удовольствия и спокойствия", — рассказал Крейг.

Крейг Вуд переплыл океан Фото: Guinnessworldrecords

Важной частью реабилитации стало возвращение к детскому хобби, а именно парусному спорту. Семья поддержала этот амбициозный план. "Они все знают мои навыки и знания, поэтому понимали, что я не воспринимаю этот вызов легкомысленно. Они очень поддерживали меня, но также волновались", — отметил мореплаватель.

Мотивация для подвига

Мотивацией для приключенческого подвига стал и сбор средств для двух благотворительных организаций: Blesma (поддерживает ветеранов, потерявших конечности) и Turn to Starboard (занимается адаптацией военных к гражданской жизни).

Во время 90-дневного путешествия Крейг пережил как возвышенные моменты, так и крайне тяжелые. "Среди ярких воспоминаний — наблюдение за китами у берегов Мексики, плавание под звездами с биолюминесценцией позади меня и первая в жизни лунная радуга", — поделился он.

Во время 90-дневного путешествия Крейг пережил как возвышенные моменты, так и крайне тяжелые Фото: Guinnessworldrecords

В конце путешествия был поврежден протез на его руке, поэтому последнюю часть пути он преодолевал одной рукой.

Яхта была хорошо укомплектована: 10 кг риса, 50 пачек спагетти, 100 банок фасоли, по 50 банок тунца и курицы, орехи, 20 банок арахисового масла и перекусы.

"Я истощен, но очень горжусь завершением экспедиции, которую многие считали невозможной. Каждый ребенок моего поколения мечтал побить мировые рекорды, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса — я просто не знал, что действительно это сделаю, да еще и таким образом", — сказал Крейг, когда прибыл в Хиросиму.

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