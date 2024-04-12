Понадобилось всего 18 минут: француженка по канату поднялась на Эйфелеву башню (видео)

Анук Гарнье смогла превзойти мировой рекорд, который среди мужчин составлял 90 метров, а среди женщин — 26 метров.

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34-летняя французская спортсменка Анук Гарнье побила мировой рекорд по скалолазанию, поднявшись в Париже по канату на Эйфелеву башню. Событие произошло вчера, 11 апреля, отмечает The Guardian.

Спортсменка за 18 минут смогла подняться на высоту 110 метров. Анук Гарнье превзошла предыдущий рекорд южноафриканца Томаса Ван Тондера, который поднялся на 90 метров и датчанку Иды Матильды Стинсгаард, которая поднялась на 26 метров.

"Это мечта, которая осуществилась. Это было волшебно. Если я никогда не сомневался в чем-то, так это в том, что я собираюсь это сделать. Это год подготовки, это не просто 18-минутный подъем. Это все давление, когда ты стремишься к таким большим вещам. Когда это действительно сделано, эмоции безумны", — заявила Гарнье после того, как установила рекорд.

Стоит отметить, что в 2022 году она получила титул двукратной чемпионки мира по преодолению препятствий в своей возрастной категории.

Анук Гарнье также заявила, что ее целью было собрать средства для "Лиги против рака", которая занимается поддержкой лечения онкобольных детей. Известно, что мама спортсменки также болеет раком, поэтому таким образом дочь решила поддержать свою мать в борьбе с недугом.

Напомним, ранее мы писали, что мужчина сделал более 26 000 приседаний за 24 часа, установив новый мировой рекорд. Кроме этого, Фокус писал, что женщина выловила рыбу удивительных габаритов, чем сделала заявку на мировой рекорд.