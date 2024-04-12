Знадобилося всього 18 хвилин: француженка по канату піднялася на Ейфелеву вежу (відео)

Анук Гарньє змогла перевершити світовий рекорд, який серед чоловіків складав 90 метрів, а серед жінок — 26 метрів.

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34-річна французька спортсменка Анук Гарньє побила світовий рекорд зі скелелазіння, піднявшись в Парижі по канату на Ейфелеву вежу. Подія відбулася вчора, 11 квітня, зазначає The Guardian.

Спортсменка за 18 хвилин змогла піднятися на висоту 110 метрів. Анук Гарньє перевершила попередній рекорд південноафриканця Томаса Ван Тондера, який піднявся на 90 метрів і датчанку Іди Матільди Стінсгаард, яка піднялася на 26 метрів.

"Це мрія, яка здійснилася. Це було чарівно. Якщо я ніколи не сумнівався в чомусь, так це в тому, що я збираюся це зробити. Це рік підготовки, це не просто 18-хвилинний підйом. Це весь тиск, коли ти прагнеш до таких великих речей. Коли це дійсно зроблено, емоції шалені", — заявила Гарньє після того, як встановила рекорд.

Варто зазначити, що у 2022 році вона здобула титул дворазової чемпіонки світу з подолання перешкод у своїй віковій категорії.

Анук Гарньє також заявила, що її метою було зібрати кошти для "Ліги проти раку", яка займається підтримкою лікування онкохворих дітей. Відомо, що мама спортсменки також хворіє на рак, тому таким чином донька вирішила підтримати свою матір у боротьбі з недугою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік зробив понад 26 000 присідань за 24 години, встановивши новий світовий рекорд. Крім цього, Фокус писав, що жінка виловила рибу дивовижних габаритів, чим зробила заявку на світовий рекорд.