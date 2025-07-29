Ветеран з ампутованими кінцівками переплив океан: як йому це вдалося (фото)

Британський ветеран війни в Афганістані Крейг Вуд став першим у світі чоловіком з трьома ампутованими кінцівками, який самостійно переплив океан, подолавши за 90 днів понад 13 900 км від Мексики до Японії.

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Крейг Вуд руйнує стереотипи щодо можливостей людей з інвалідністю у сфері морських подорожей. 25 березня він вирушив на яхті Sirius II з Пуерто-Вальярти в штаті Халіско (Мексика), а 24 червня, пропливши понад 13 900 км, ступив на берег у Хіросіми, Японія. Про його досягнення пише Книга рекордів Гіннеса.

Життя Крейга кардинально змінилося у 18 років під час першої військової місії в Афганістані. Він наступив на саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху йому довелось ампутувати обидві ноги та ліву руку.

Тривала реабілітація

"Відновлення було довгим й зайняло аж чотири роки. Довелось заново вчитися ходити. Психологічна сторона була для мене важкою, але тепер, через 16 років, я у відмінному стані, сповнений задоволення і спокою", — розповів Крейг.

Крейг Вуд переплив океан Фото: Guinnessworldrecords

Важливою частиною реабілітації стало повернення до дитячого хобі, а саме вітрильного спорту. Родина підтримала цей амбітний план. "Вони всі знають мої навички та знання, тому розуміли, що я не сприймаю цей виклик легковажно. Вони дуже підтримували мене, але також хвилювалися", — зазначив мореплавець.

Мотивація для подвигу

Мотивацією для пригодницького подвигу став і збір коштів для двох благодійних організацій: Blesma (підтримує ветеранів, які втратили кінцівки) та Turn to Starboard (займається адаптацією військових до цивільного життя).

Під час 90-денної подорожі Крейг пережив як піднесені моменти, так і вкрай важкі. "Серед яскравих спогадів — спостереження за китами біля берегів Мексики, плавання під зорями з біолюмінесценцією позаду мене та перша у житті місячна веселка", — поділився він.

Під час 90-денної подорожі Крейг пережив як піднесені моменти, так і вкрай важкі Фото: Guinnessworldrecords

Наприкінці подорожі був пошкоджений протез на його руці, тому останню частину шляху він долав однією рукою.

Яхта була добре укомплектованою: 10 кг рису, 50 пачок спагеті, 100 банок квасолі, по 50 банок тунця та курки, горіхи, 20 банок арахісового масла та перекуси.

"Я виснажений, але дуже пишаюся завершенням експедиції, яку багато хто вважав неможливою. Кожна дитина мого покоління мріяла побити світові рекорди, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса — я просто не знав, що справді це зроблю, та ще й таким чином", — сказав Крейг, коли прибув до Хіросіми.

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