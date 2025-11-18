Побили рекорд: весь мир говорит о паре с 63-летней разницей в возрасте (фото)

Супруги Джейнувеи — пары с самой большой разницей в возрасте. Их брак стал доказательством того, что настоящие чувства не подчиняются цифрам в паспорте: когда они поженились, мужчине было 81, а невесте — всего 18.

История любви Джона и Гертруды снова оказалась в центре внимания после обновленных данных о мировых рекордах в Книге рекордов Гиннеса. Они признаны женатой парой с наибольшей разницей в возрасте — 63 года.

Джон, родившийся в 1845 году, был ветераном Гражданской войны в США. Гертруда знала семью Джейневеев с детства — их семьи дружили.

История любви

"Мама сказала, что нам надо встречаться три года, пока я стану взрослой. Мы прогуляли только два. Сидели во дворе в плетеных креслах и могли говорить часами", — вспоминала Гертруда в своем интервью в 1998 году.

Супруги Джейнувеи Фото: Guinnessworldrecords

Пара поженилась 9 июня 1927 года. Свадьба состоялась прямо на грунтовой дороге, в присутствии родных и соседей. На тот момент Джону было 81, Гертруде — 18.

Супруги поселились в деревянном доме в городке Блейн, который Гертруда впоследствии называла "единственным настоящим домом".

Вдова в 27 лет

Джон Джейнвей умер в 1937 году, тогда ему был 91 год. Гертруда стала вдовой в 27. До самой смерти в 2003 году она получала пенсию на имя "John January" — это псевдоним, под которым Джон служил в кавалерии во время войны.

"После того, как он умер, казалось, что частичка меня ушла в землю вместе с ним", — признавалась женщина.

Пара поженилась 9 июня 1927 года Фото: Guinnessworldrecords

Она вышла замуж во второй раз, но через несколько лет развелась и вернула себе фамилию Джейнвей — фамилию, которая, по ее словам, означала для нее настоящую любовь.

