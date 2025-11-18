Побили рекорд: весь світ говорить про пару із 63-річною різницею у віці (фото)

Подружжя Джейнувеїв — пари з найбільшою різницею у віці. Їхній шлюб став доказом того, що справжні почуття не підкоряються цифрам у паспорті: коли вони одружилися, чоловікові було 81, а нареченій — лише 18.

Історія кохання Джона та Гертруди знову опинилася у центрі уваги після оновлених даних про світові рекорди у Книзі рекордів Гіннеса. Вони визнані одруженою парою з найбільшою різницею у віці — 63 роки.

Джон, який народився у 1845 році, був ветераном Громадянської війни у США. Гертруда знала родину Джейневеїв із дитинства — їхні сім’ї товаришували.

Історія кохання

"Мама сказала, що нам треба зустрічатися три роки, доки я стану дорослою. Ми прогуляли лише два. Сиділи на подвір’ї в плетених кріслах і могли говорити годинами", — згадувала Гертруда у своєму інтерв’ю 1998 року.

Подружжя Джейнувеїв Фото: Guinnessworldrecords

Пара одружилася 9 червня 1927 року. Весілля відбулося просто на ґрунтовій дорозі, у присутності рідних та сусідів. На той момент Джону було 81, Гертруді — 18.

Подружжя оселилося в дерев’яному будинку в містечку Блейн, який Гертруда згодом називала "єдиною справжньою домівкою".

Вдова у 27 років

Джон Джейнвей помер у 1937 році, тоді йому був 91. Гертруда стала вдовою у 27. До самої смерті у 2003 році вона отримувала пенсію на ім’я "John January" — це псевдонім, під яким Джон служив у кавалерії під час війни.

"Після того, як він помер, здавалося, що частинка мене пішла в землю разом із ним", — зізнавалася жінка.

Пара одружилася 9 червня 1927 року Фото: Guinnessworldrecords

Вона вийшла заміж вдруге, але через кілька років розлучилася й повернула собі прізвище Джейнвей — прізвище, яке, за її словами, означало для неї справжню любов.

