385 концертів за рік: львівський хор "Гомін" встановив національний рекорд

Національний Реєстр рекордів України офіційно зафіксував досягнення в українській музиці. Хор "Гомін" Львівського органного залу встановив рекорд у номінації "Найбільші концертні гастролі в історії України".

Упродовж одного року колектив хору "Гомін" дав 385 концертів. Офіційне вручення відзнаки рекорду відбулося 16 серпня в Києві відразу після завершення концерту в межах туру "Цей хор, цей хор…2.0", повідомили у Львівський міськраді.

Хор "Гомін" став національним рекордсменом

"385 концертів за рік (з 1 серпня 2025 року по 31 липня 2026 року) — це не просто рекорд, а результат щоденної роботи великої команди. За цією цифрою — сотні сцен, тисячі кілометрів, десятки тисяч слухачів і величезна кількість музики", — розповів директор Львівського органного залу Тарас Демко.

Хор "Гомін" встановив рекорд Фото: Соцмережi

Нагадаємо, історія успіху хору "Гомін" почалася наприкінці червня минулого року, коли пісня "Цей сон" Степана Гіги у виконанні хору набрала мільйони переглядів у соцмережах. Після цього колектив Львівського органного залу розпочав активну концертну діяльність та вирушив у масштабні гастролі.

Відео дня

За цей час "Гомін" виступив у десятках міст України, Європи та Північної Америки. У 2026 році хор із новою програмою відвідав 40 міст України.

"Для Львівського органного залу важливо, що "Гомін" не просто встановив рекорд, а показав, наскільки потужною може бути українська хорова культура, коли вона виходить назустріч своїй аудиторії в Україні та світі", — зазначив Тарас Демко.

Водночас концерти "Гомону" стали не лише можливістю популяризувати українську музику, а й способом підтримувати Сили Безпеки й Оборони України.

"Для нас важливо, що за цим рекордом стоїть не лише музичний результат. Концерти «Гомону» стали також можливістю системно підтримувати Сили Безпеки й Оборони України. Глядачі приходять на концерти, слухають українську музику і водночас долучаються до важливої спільної справи. Це один із найкращих прикладів того, як культура сьогодні допомагає країні", — розповів співдиректор Львівського органного залу Іван Остапович.

Так, під час туру містами Європи хору вдалося зібрати 10 млн гривень для українських військових. Під час різдвяного туру львівський хор "Гомін" зібрав 5 млн гривень на реабілітацію ветеранів.

Хор "Гомін" Львівського органного залу – що відомо

Львівський хор "Гомін" заснований 1988 року при обласному відділенні Музичного товариства України. За свою понад 30-річну історію провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном. Багато разів "Гомін" ставав лауреатом численних хорових конкурсів.

"Цей сон, цей сон" став справжнім хітом хору "Гомін"

Так, хор "Гомін" виконав одну з композицій із саундтреку до серіалу "Чорнобиль" від телеканалу HBO, прем'єра якого відбулась 2019 року. Твір, який звучав в останній серії фільму, називається "Вічна пам'ять".

Із 2023 року хор "Гомін" увійшов до складу Львівського органного залу. З серпня 2023 року головним диригентом та художнім керівником хору став Вадим Яценко, під керівництвом якого «Гомін» в оновленому складі у жовтні цього ж року успішно представив Україну на Міжнародному хоровому фестивалі у місті Лунд (Швеція).

Хор "Гомін" популяризує українську музику по всьому світу

Хор "Гомін" було визнано найкращим хором 2024 року в Україні за версією Національного рейтингу інформаційної агенції "Укрінформ" "Інфобум-Класична Музика 2024".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що: