385 концертов за год: львовский хор "Гомін" установил национальный рекорд
Национальный реестр рекордов Украины официально зафиксировал достижение в области украинской музыки. Хор "Гомін" Львовского органного зала установил рекорд в номинации "Крупнейшие концертные гастроли в истории Украины".
За год коллектив хора "Гомін" дал 385 концертов. Официальная церемония вручения награды за рекорд состоялась 16 августа в Киеве сразу после завершения концерта в рамках тура "Этот хор, этот хор… 2.0", сообщили во Львовском горсовете.
"385 концертов за год (с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года) — это не просто рекорд, а результат ежедневной работы большой команды. За этой цифрой — сотни сцен, тысячи километров, десятки тысяч слушателей и огромное количество музыки", — рассказал директор Львовского органного зала Тарас Демко.
Напомним, история успеха хора "Гомін" началась в конце июня прошлого года, когда песня "Этот сон" Степана Гиги в исполнении хора набрала миллионы просмотров в соцсетях. После этого коллектив Львовского органного зала начал активную концертную деятельность и отправился в масштабные гастроли.
За это время "Гомін" выступил в десятках городов Украины, Европы и Северной Америки. В 2026 году хор с новой программой посетил 40 городов Украины.
"Для Львовского органного зала важно, что "Гомін" не просто установил рекорд, а продемонстрировал, насколько мощной может быть украинская хоровая культура, когда она идет навстречу своей аудитории в Украине и в мире", — отметил Тарас Демко.
В то же время концерты "Гоміну" стали не только возможностью популяризировать украинскую музыку, но и способом поддержать Силы безопасности и обороны Украины.
"Для нас важно, что за этим рекордом стоит не только музыкальный результат. Концерты "Гоміну" стали также возможностью систематически поддерживать Силы безопасности и обороны Украины. Зрители приходят на концерты, слушают украинскую музыку и одновременно присоединяются к важному общему делу. Это один из лучших примеров того, как культура сегодня помогает стране", — рассказал содиректор Львовского органного зала Иван Остапович.
Так, в ходе гастролей по городам Европы хору удалось собрать 10 млн гривен для украинских военных. Во время рождественского турне львовский хор "Гомин" собрал 5 млн гривен на реабилитацию ветеранов.
Хор "Гомін" Львовского органного зала — что известно
Львовский хор "Гомін" был основан в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. За свою более чем 30-летнюю историю он дал десятки успешных концертов в Украине и за рубежом. Многократно "Гомін" становился лауреатом многочисленных хоровых конкурсов.
Так, хор "Гомін" исполнил одну из композиций из саундтрека к сериалу "Чернобыль" телеканала HBO, премьера которого состоялась в 2019 году. Произведение, которое звучало в последней серии сериала, называется "Вечная память".
С 2023 года хор "Гомін" вошёл в состав Львовского органного зала. С августа 2023 года главным дирижером и художественным руководителем хора стал Вадим Яценко, под руководством которого "Гомін" в обновленном составе в октябре того же года успешно представил Украину на Международном хоровом фестивале в городе Лунд (Швеция).
Хор "Гомін" был признан лучшим хором 2024 года в Украине по версии Национального рейтинга информационного агентства "Укринформ" "Инфобум — Классическая музыка 2024".
Напомним, что Фокус ранее писал, что:
- Львовский муниципальный хор "Гомін" стал звездой TikTok после того, как в сети появилось видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Этот сон".
- Художественный руководитель хора "Гомін" Вадим Яценко, покоривший весь мир, рассказал журналистам больше интересных подробностей о своей жизни.