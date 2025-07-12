Жилья своего нет, сердце — занято: кто такой Вадим Яценко, которого обсуждает вся Украина

Художественный руководитель хора "Гомін" Вадим Яценко, который собирает миллионные просмотры в социальных сетях, рассказал журналистам больше интересных подробностей о своей жизни.

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Как выяснилось в ходе интервью для "Балючих тем", артист имеет официальное бронирование от мобилизации, которое получил благодаря работе в Оперном театре Львова, арендует жилье с женой и сыном и особо не тратится на покупку новой одежды.

Бронь от мобилизации

"Я имею бронь от Оперного театра. Это из-за момента критичности, критической инфраструктуры и так далее. Там есть некоторые пункты, по которым определяется критичность", — рассказал Яценко.

Музыкант объяснил, что бронирование связано с отчислением налогов. "Идут достаточно большие налоги в государство, которые платит организация. То есть я не особо углублялся, чисто математически знаю, как это все работает", — добавил мужчина.

Сколько зарабатывает Яценко

Относительно доходов, Вадим отметил, что получает небольшую зарплату, но ее хватает на базовые потребности. "Небольшая. Этого хватает, чтобы снимать квартиру во Львове, потому что не имеем собственного жилья, покупать продукты... У меня штаны из секонд-хенда", — честно поделился солист хора.

Вадим Яценко на сцене Фото: Instagram

Он также раскрыл подробности своей карьеры во Львове.

"В Органном зале я официально работаю на полставки. Моя основная работа — главный хормейстер оперного. Я переехал во Львов семь лет назад, и это была моя основная работа", — пояснил Яценко.

Известно, что артист женат на певице Анастасии Рябошапке, в августе 2025 года они отметили 10-ю годовщину брака. Пара воспитывает сына.

Что известно о хоре "Гомон"

Хор "Гомон" основан в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. За более чем тридцать лет своего существования коллектив получил признание как на украинской сцене, так и за рубежом, став лауреатом многочисленных национальных и международных конкурсов. Хор гастролировал в США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии, Сербии и Швеции.

И 29 сентября 2022 года хор вошел в состав Львовского органного зала. В течение сезона 2023/2024 обновленный состав коллектива под руководством нового художественного руководителя Вадима Яценко представил слушателям ряд концертов.

В репертуаре хора — музыка разных эпох и стилистических направлений: от украинского барокко до современных произведений XXI века.

Напомним, ранее Фокус писал:

Львовский муниципальный хор "Гомон" стал звездой TikTok после того, как видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Цей сон" опубликовал Львовский органный зал.

А вот блогерша Сауди, которая замужем за миллионером Джамалом, опубликовала видео, где вспомнила обо всех этапах построения отношений с богатым арабским мужчиной.

Кроме того, в сети несется тренд от маленького украинца, которого разбирают на цитаты. К флешмобу подключились Настя Каменских, Фагот (Олег Михайлюта) и другие.