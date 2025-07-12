Житла свого нема, серце — зайняте: хто такий Вадим Яценко, якого обговорює вся Україна

Художній керівник хору "Гомін" Вадим Яценко, який збирає мільйонні перегляди в соціальних мережах, розказав журналістам більше цікавих подробиць про своє життя.

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Як з’ясувалося в ході інтерв'ю для "Балючих тем", артист має офіційне бронювання від мобілізації, яке отримав завдяки роботі в Оперному театрі Львова, орендує житло з дружиною та сином й особливо не тратиться на купівлю нового одягу.

Бронь від мобілізації

"Я маю бронь від Оперного театру. Це через момент критичності, критичної інфраструктури й так далі. Там є деякі пункти, за якими визначається критичність", — розповів Яценко.

Музикант пояснив, що бронювання пов'язане з відрахуванням податків. "Йдуть досить великі податки до держави, які платить організація. Тобто я не особливо заглиблювався, чисто математично знаю, як це все працює", — додав чоловік.

Скільки заробляє Яценко

Щодо доходів, Вадим зазначив, що отримує невелику зарплату, але її вистачає на базові потреби. "Невелика. Цього вистачає, щоб винаймати квартиру у Львові, бо не маємо власного житла, купувати продукти… У мене штани з секонд-хенду", — чесно поділився соліст хору.

Вадим Яценко на сцені Фото: Instagram

Він також розкрив подробиці своєї кар’єри у Львові.

"В Органному залі я офіційно працюю на пів ставки. Моя основна робота — головний хормейстер оперного. Я переїхав до Львова сім років тому, і це була моя основна робота", — пояснив Яценко.

Відомо, що артист одружений зі співачкою Анастасією Рябошапкою, в серпні 2025 року вони відзначили 10-ту річницю шлюбу. Пара виховує сина.

Що відомо про хор "Гомін"

Хор "Гомін" заснований у 1988 році при обласному відділенні Музичного товариства України. За понад тридцять років свого існування колектив здобув визнання як на українській сцені, так і за кордоном, ставши лауреатом численних національних і міжнародних конкурсів. Хор гастролював у США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Чехії, Сербії та Швеції.

І 29 вересня 2022 року хор увійшов до складу Львівського органного залу. Упродовж сезону 2023/2024 оновлений склад колективу під керівництвом нового художнього керівника Вадима Яценка представив слухачам низку концертів.

У репертуарі хору — музика різних епох і стилістичних напрямів: від українського бароко до сучасних творів XXI століття.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після того, як відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон" опублікував Львівський органний зал.

А от блогерка Сауді, яка одружена з мільйонером Джамалом, опублікувала відео, в якому згадала про всі етапи побудови стосунків з багатим арабським чоловіком.

Крім того, у мережі несеться тренд від маленького українця, якого розбирають на цитати. До флешмобу підключилися Настя Каменських, Фагот (Олег Михайлюта) та інші.