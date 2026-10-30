Звездный брат Джулии Робертс показал жену-украинку и публично осудил войну

Брат голливудской знаменитости Джулии Робертс, актёр Эрик, публично поддержал Украину и осудил полномасштабную войну, которую развязала Россия против нашего государства. Также артист представил свою жену — украинку Элайзу Робертс.

Свою позицию по поводу войны Эрик Робертс озвучил в интервью американскому продюсеру Михаилу Файнштейну. По словам актера, он на стороне Украины и призвал Россию прекратить агрессию.

Брат Джулии Робертс высказался об Украине

Эрик признался, что у его жены украинские корни, поэтому он в любом случае на стороне нашего государства. Знаменитость подчеркнул, что украинцы "просто защищают себя".

"У моей жены украинские корни, поэтому я в любом случае на стороне Украины. На вас напали. И именно тот, кто напал, должен остановиться. Поэтому мне особенно странно видеть, как сейчас ведет себя Америка из-за Дональда Трампа", — сказал артист.

Как выглядит Эрик Робертс Фото: Скрин видео

Как выглядит жена-украинка

Эрик женат на украинке Элайзе Робертс. Актёр отметил, что она очень красива, и когда он приезжал в Киев, то был поражён тем, что все наши девушки выглядят так же потрясающе, как и его избранница.

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"Я был в Украине, я люблю Киев и люблю украинцев. Раньше я думал, что моя жена очень красивая, пока не приехал в Киев и не увидел, что там все выглядят так же, как моя жена", — признался Эрик.

Элайза Робертс Фото: Скрин видео

Личная жизнь

Эрик женат на Элайзе с 1992 года. У актёра есть дочь Эмма Робертс от бывшей возлюбленной Келли Каннингем.

Кроме того, Эрик — старший брат актрисы Джулии Робертс. Интересно, что актриса переехала в Нью-Йорк в 1985 году и начала строить собственную карьеру. В то время Эрик был более известным актером и не раз заявлял о своей сестре-суперзвезде: "Если бы не я, не было бы Джулии Робертс".

Спустя более четырёх десятилетий в своей книге артист принёс извинения Джулии и написал: "Я надеюсь, что Джулия примет эти публичные извинения. Было глупо — говорить такое".

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