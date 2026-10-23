Известный актер показал свою жену, которая младше его на 23 года (фото)

55-летний британский актёр Мартин Фримен и его новая жена, 32-летняя Рэйчел Бенаисса, выглядели влюблёнными во время своего первого совместного появления на публике после свадьбы.

Фримен и Бенаисса впервые вместе появились на публике после того, как тайно заключили брак; пара выглядела по-настоящему счастливой. Об этом пишет Daily Mail.

Мартин Фримен появился на публике вместе с женой

Звезда сериала "Шерлок" и его 32-летняя избранница посетили гала-представление "Derren Brown: Only Human" в лондонском театре "Аполло".

Бенаисса была в красочном вязаном свитере и прижималась к Фримену, который выглядел элегантно в сером пиджаке и красном шарфе.

Только на прошлой неделе стало известно, что актер тайно женился на француженке ещё в начале этого года; во время совместного появления на красной дорожке пара впервые продемонстрировала свои обручальные кольца.

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Мартин Фримен появился на публике вместе с женой Фото: X (Twitter)

На руке Фримена было золотое кольцо, а Бенаисса показала свое кольцо — это произошло во время премьеры нового фильма с участием актера "Долгая зима".

Представитель актёра подтвердил факт вступления в брак пары, которая начала встречаться в 2020 году.

Отношения Фримена

До отношений с Бенаиссой артист в течение 16 лет встречался с актрисой Амандой Аббингтон; пара рассталась в 2016 году. У них двое детей: 21-летняя дочь Грейс и 18-летний сын Джо.

Ранее Фримен рассказывал о новых отношениях в подкасте, поделившись тем, что в свободное время они любят вместе готовить.

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