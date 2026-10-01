64-летний Джим Керри тайно женился на 32-летней избраннице

64-летний голливудский актёр Джим Керри в очередной раз расстался с холостяцкой жизнью. Кинозвезда тайно женился на своей 32-летней подруге Мин А, отношения с которой он публично старался не афишировать.

Пара дала брачные клятвы во время небольшой закрытой церемонии, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники, знакомые с событием.

Джим Керри женился на Мин А всего через несколько месяцев после начала их отношений. Впервые актер официально появился с ней на публике во время церемонии вручения французской кинопремии "Сезар", которая состоялась 26 февраля в театре L’Olympia в Париже. Тогда он не только появился с Мин А на публике, но и публично обратился к ней со сцены, выразив слова благодарности за поддержку.

Джим Керри впервые рассказал о своей возлюбленной во время церемонии вручения французской кинопремии "Сезар" Фото: YouTube

Ранее, в 2014 году, актёр заявлял, что не готов к новому браку, поскольку до этого уже дважды был женат и однажды обручен.

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"Я просто не считаю это необходимым. Не могу сказать, что знаю, как бы я себя чувствовал, если бы встретил кого-то, кто бы оторвал мне голову. Я не могу устанавливать жесткие правила в отношении будущего. Но я бы добровольно не пошел по этому пути", — привело его слова издание HELLO! Magazine.

Предыдущие браки актёра закончились неудачами

Известно, что в 1987 году Джим женился на бывшей актрисе и официантке Comedy Store Мелиссе Вомер. У них есть общая дочь Джейн, после рождения которой пара начала сложный процесс развода, который в конечном итоге завершился в 1995 году.

Год спустя, в 1996 году, он женился на своей коллеге по фильму "Тупой и ещё тупее" Лорен Холли. Однако уже менее чем через год она подала на развод с актёром.

В 1999 году Джим начал встречаться со своей партнёршей по фильму "Я, снова я и Ирен" Рене Зеллвегер. Пара даже успела обручиться, однако окончательно рассталась в 2000 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Джим Керри, изменившийся до неузнаваемости, поразил своей внешностью;

Джим Керри объяснил своё возвращение в кино необходимостью заработать деньги.

Кроме того, Фокус рассказывал о теориях заговора, которые распространились в сети из-за изменения внешности Джима Керри.