64-летний Джим Керри, изменившийся до неузнаваемости, поразил своей внешностью (фото)

Известный актёр опубликовал в соцсетях видеопоздравление для своего давнего друга и коллеги Джеффа Росса по случаю его дня рождения. Ролик появился вскоре после скандала вокруг появления кинозвезды на церемонии "Сезар" в Париже, когда поклонники заподозрили, что вместо звезды на мероприятии был двойник.

Голливудский комик не теряет популярности даже в роли "затворника" – едва появилось его новое видео, как в сети снова поднялся шум. Джим Керри записал шутливое поздравление Джеффу Россу, и именно этот ролик он выложил на своих страницах в соцсетях.

В кадре актёр выглядит узнаваемо: фирменная мимика, характерная пластика лица и та самая харизма, за которую зрители полюбили его ещё со времён "Маски" и "Эйса Вентуры", никуда не делись.

Джим Керри записал шутливое поздравление для Джеффа Росса Фото: Instagram

Многие комментаторы отметили, что комик словно сбросил с плеч всю тяжесть последних недель и снова выступает перед публикой так, как умеет только он.

Откуда появились слухи о двойнике

История начала набирать обороты ещё в феврале 2026 года, когда Керри появился на 51-й церемонии вручения кинопремии "Сезар" в Париже. Тогда его внешний вид буквально взбудоражил соцсети: пользователи в один голос заговорили о том, что человек на красной дорожке – не настоящий актёр, а его двойник.

Видео дня

Подозрения подкреплялись сразу несколькими деталями: заметно более округлое, чем обычно, лицо; отросшие седые волосы вместо привычной прически; непривычная, чрезмерно сдержанная мимика – совершенно не похожая на тот темперамент, которым актер запомнился миллионам зрителей.

Новое появление

Недавний ролик для Джеффа Росса, похоже, выбил почву из-под ног у сторонников теории о двойнике. В кадре – бодрый, энергичный Кэрри, который ведет себя именно так, как к этому привыкли поклонники за десятилетие его карьеры. По поводу официальных комментариев относительно самого скандала с "Цезарем" актер пока публично не высказывался.

Голливудский комик снова выглядит так же, как и раньше

В своё время Керри уже заявлял о намерении уйти из кино и закрыть эту главу своей карьеры. Впрочем, время от времени он всё же появляется на публике, и каждый раз это становится поводом для бурных обсуждений в СМИ и социальных сетях.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Джим Керри поразил поклонников редким появлением на публике во время церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла 2025 года.

Вся жизнь под маской: как Керри стал комиком, борясь со страхом смерти и депрессией.

Актер заявил, что уходит из кино после 40 лет работы в этой сфере. Об этом актер рассказал в эфире программы "Access Hollywood" во время интервью с Кит Гувер.