64-річний Джим Керрі, який змінився до невпізнаваності, вразив зовнішністю (фото)

Відомий актор опублікував у соцмережах відеопривітання для свого давнього приятеля й колеги Джеффа Росса з нагоди його дня народження. Ролик з'явився невдовзі після скандалу навколо появи зірки екрану на церемонії "Сезар" у Парижі, коли шанувальники запідозрили, що замість зірки на заході був двійник.

Голлівудський комік не втрачає популярності навіть у ролі "затворника" – щойно з'явилося його свіже відео, як мережа знову загула. Джим Керрі записав жартівливе привітання Джеффу Россу, і саме цей ролик він виклав на власних сторінках у соцмережах.

У кадрі актор виглядає впізнавано: фірмова міміка, характерна пластика обличчя та та сама харизма, за яку глядачі й полюбили його ще з часів "Маски" та "Ейса Вентури", нікуди не поділися.

Джим Керрі записав жартівливе привітання Джеффу Россу Фото: Instagram

Багато хто з коментаторів зазначив, що комік наче скинув із плечей увесь тягар останніх тижнів і знову грає на публіку так, як уміє лише він.

Звідки взялися чутки про двійника

Історія почала розкручуватися ще у лютому 2026 року, коли Керрі з'явився на 51-й церемонії вручення кінопремії "Сезар" у Парижі. Тоді його вигляд буквально сколихнув соцмережі: користувачі в один голос заговорили про те, що людина на червоній доріжці – не справжній актор, а його двійник.

Видео дня

Підозри підживлювали кілька деталей одразу: помітно округліше, ніж зазвичай, обличчя; відросле сиве волосся замість звичної зачіски; незвична, надто стримана міміка – геть не схожа на темперамент, яким актор запам'ятався мільйонам глядачів.

Нова поява

Нещодавній ролик для Джеффа Росса, схоже, вибив ґрунт з-під ніг у прихильників теорії про двійника. У кадрі – бадьорий, енергійний Керрі, який поводиться саме так, як до нього звикли шанувальники за десятиліття кар'єри. Про офіційні коментарі щодо самого скандалу з "Сезаром" актор наразі публічно не висловлювався.

Голлівудський комік знову виглядає, як раніше

Свого часу Керрі вже заявляв про намір відійти від акторства й закрити цю сторінку кар'єри. Втім, час від часу він все ж з'являється у публічному просторі й щоразу це стає приводом для гучних обговорень у медіа та соцмережах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Усе життя під маскою: як Керрі став коміком, борючись зі страхом смерті та депресією.

Актор заявив, що йде з кіно після 40 років у цій сфері. Зізнання актора прозвучало в ефірі Access Hollywood під час інтерв'ю Кіт Гувер.