"З мене досить": Джим Керрі оголосив про завершення кар'єри (відео)

Актор не заперечує, що може ще повернутися, але лише за однієї умови.

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Не встигли шанувальники оговтатися після звістки про завершення кар'єри Брюсом Віллісом, як їх спіткало нове потрясіння: 60-річний канадсько-американський актор Джим Керрі заявив, що йде з кіно після 40 років у цій сфері. Зізнання актора прозвучало в ефірі Access Hollywood під час інтерв'ю Кіт Гувер у межах просування останньої картини Керрі "Сонік-2". Щоправда, він не заперечує, що може ще повернутись, але коли це станеться, ніхто не знає.

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"Це залежить від того, якщо ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, який покаже мені, що це буде дійсно важливо для людей, щоб побачити, я міг би продовжити шлях, але я беру перерву. Мені дуже подобається моє спокійне життя, я дуже люблю малювати на полотні та дуже люблю своє духовне життя. Я відчуваю, що це те, що ви ніколи не почуєте від іншої знаменитості, поки існує час, — з мене достатньо. Я зробив достатньо. З мене досить", — сказав Керрі.

[ + – ] Джимм Керрі заявив про те, що йде з кіно

Керрі також повідомив, що він перетворить свої роботи на NFT, заявивши, що він має "вебсайт, який з'явиться у квітні та називається Magic Hour".

"Я збираюся представити трохи дивного мистецтва, що є сумішшю живопису й усного слова, яке проникає в мої екзистенційні роздуми", — сказав Керрі.

"Їжачок Сонік-2" — останній на сьогодні проєкт з актором, де він грає доктора Роботроніка. Прем'єру картини заплановано на 8 квітня.

[ + – ] У другій частині "Їжачка Соніка" Керрі постане в ролі головного антагоніста, доктора Роботроніка

Проте глядачі зможуть побачити його ще й у новому спеціальному випуску Netflix, присвяченому покійному стендап-коміку Бобу Сагету, який помер 9 січня цього року. У ньому також братимуть участь Кріс Рок, Джон Мейєр, Джон Стамос і Джефф Росс.

"Боб був просто справжньою перлиною. Він був люблячим, він був кумедним, він був хворим. Його почуття гумору зашкалює", — сказав Керрі. Він додав, що Сагет був "просто прекрасним хлопцем для всіх", й одним із перших людей, з якими він познайомився, коли переїхав до Лос-Анджелесу.

Спеціальна пропозиція була знята в Comedy Store в Лос-Анджелесі в січні, а його показ на Netflix намічений на червень.

Джим Керрі є одним із найвідоміших і найоплачуваніших акторів-коміків у світі. Він знаменитий за такими фільмами як "Маска", "Бетмен назавжди", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Ейс Вентура 2: Коли кличе природа", "Тупий і ще тупіший", "Брюс Всемогутній", "Вічне сяйво чистого розуму", "Грінч — викрадач Різдва".

Актор нагороджений преміями "Золотий глобус", був номінований на BAFTA, а також має низку інших нагород.

Нагадаємо, у Монреалі відбулася виставка робіт Джима Керрі.