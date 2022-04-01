"З мене досить": Джим Керрі оголосив про завершення кар'єри (відео)
Актор не заперечує, що може ще повернутися, але лише за однієї умови.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Не встигли шанувальники оговтатися після звістки про завершення кар'єри Брюсом Віллісом, як їх спіткало нове потрясіння: 60-річний канадсько-американський актор Джим Керрі заявив, що йде з кіно після 40 років у цій сфері. Зізнання актора прозвучало в ефірі Access Hollywood під час інтерв'ю Кіт Гувер у межах просування останньої картини Керрі "Сонік-2". Щоправда, він не заперечує, що може ще повернутись, але коли це станеться, ніхто не знає.
"Це залежить від того, якщо ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, який покаже мені, що це буде дійсно важливо для людей, щоб побачити, я міг би продовжити шлях, але я беру перерву. Мені дуже подобається моє спокійне життя, я дуже люблю малювати на полотні та дуже люблю своє духовне життя. Я відчуваю, що це те, що ви ніколи не почуєте від іншої знаменитості, поки існує час, — з мене достатньо. Я зробив достатньо. З мене досить", — сказав Керрі.
Керрі також повідомив, що він перетворить свої роботи на NFT, заявивши, що він має "вебсайт, який з'явиться у квітні та називається Magic Hour".
"Я збираюся представити трохи дивного мистецтва, що є сумішшю живопису й усного слова, яке проникає в мої екзистенційні роздуми", — сказав Керрі.
"Їжачок Сонік-2" — останній на сьогодні проєкт з актором, де він грає доктора Роботроніка. Прем'єру картини заплановано на 8 квітня.
Проте глядачі зможуть побачити його ще й у новому спеціальному випуску Netflix, присвяченому покійному стендап-коміку Бобу Сагету, який помер 9 січня цього року. У ньому також братимуть участь Кріс Рок, Джон Мейєр, Джон Стамос і Джефф Росс.
"Боб був просто справжньою перлиною. Він був люблячим, він був кумедним, він був хворим. Його почуття гумору зашкалює", — сказав Керрі. Він додав, що Сагет був "просто прекрасним хлопцем для всіх", й одним із перших людей, з якими він познайомився, коли переїхав до Лос-Анджелесу.
Спеціальна пропозиція була знята в Comedy Store в Лос-Анджелесі в січні, а його показ на Netflix намічений на червень.
Джим Керрі є одним із найвідоміших і найоплачуваніших акторів-коміків у світі. Він знаменитий за такими фільмами як "Маска", "Бетмен назавжди", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Ейс Вентура 2: Коли кличе природа", "Тупий і ще тупіший", "Брюс Всемогутній", "Вічне сяйво чистого розуму", "Грінч — викрадач Різдва".
Актор нагороджений преміями "Золотий глобус", був номінований на BAFTA, а також має низку інших нагород.