"С меня хватит": Джим Керри объявил о завершении карьеры (видео)

Актер не исключает, что может еще вернуться, но только при одном условии.

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Не успели поклонники оправиться после известия о завершении карьеры Брюсом Уиллисом, как их постигло новое потрясение: 60-летний канадско-американский актер Джим Керри заявил, что уходит из кино после 40 лет в этой сфере. Признание актера прозвучало в эфире Access Hollywood во время интервью Кит Гувер в рамках продвижения последней картины Керри "Соник-2". Правда, он не исключает, что может еще вернуться, но когда это случиться, никто не знает.

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"Это зависит от того, если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, который покажет мне, что это будет действительно важно для людей, чтобы увидеть, я мог бы продолжить путь, но я беру перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, я очень люблю рисовать на холсте и очень люблю свою духовную жизнь. Я чувствую, что это то, что вы никогда не услышите от другой знаменитости, пока существует время, – с меня достаточно. Я сделал достаточно. С меня хватит", – сказал Керри

[ + – ] Джимм Керри заявил о том, что уходит из кино

Керри также сообщил, что он превратит свои работы в NFT, заявив, что у него есть "веб-сайт, который появится в апреле и называется Magic Hour.

"Я собираюсь представить немного странного искусства, представляющего собой смесь живописи и устного слова, которое проникает в мои экзистенциальные размышления", — сказал Керри.

"Ежик Соник-2" – последний на сегодня проект с актером, где он играет доктора Роботроника. Премьера картины запланирована на 8 апреля.

[ + – ] Во второй части "Ежика Соника" Керри предстанет в роли главного антагониста, доктора Роботроника

Однако зрители смогут увидеть его еще и в новом специальном выпуске Netflix, посвященном покойному стендап-комику Бобу Сагету, умершему 9 января этого года. В нем также будут участвовать Крис Рок, Джон Майер, Джон Стамос и Джефф Росс.

"Боб был просто настоящей жемчужиной. Он был любящим, он был забавным, он был болен. Его чувство юмора было зашкаливающим", – сказал Керри. Он добавил, что Сагет был "просто прекрасным парнем для всех", и одним из первых людей, с которыми он познакомился, когда переехал в Лос-Анджелес.

Специальное предложение было снято в The Comedy Store в Лос-Анджелесе в январе, а его показ на Netflix намечен на июнь.

Джим Керри является одним из самых известных и высокооплачиваемых актеров-комиков в мире. Он знаменит по таким фильмам как "Маска", "Бэтмен навсегда", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа", "Тупой и еще тупее", "Брюс Всемогущий", "Вечное сияние чистого разума", "Гринч – похититель Рождества".

Актер награжден премиями "Золотой глобус", был номинирован на BAFTA, а также имеет ряд других наград.

Напомним, в Монреале прошла выставка работ Джима Керри.