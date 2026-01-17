Усе життя під маскою: як Джим Керрі став коміком, борючись зі страхом смерті та депресією

Зірці фільмів "Маска" і "Ейс Вентура" виповнюється 64 роки 17 січня 2026 року. Але екранний імідж Джима Керрі разюче відрізняється від нього самого. Актор, який завжди всіх смішив у численних комедіях, у ці моменти переживав особисті трагедії, втрачав своє "я" і боровся з депресією.

Комедійний талант канадця Джима Керрі, його дивакуваті вирази обличчя та екстравагантне почуття гумору змушують світ сміятися з 1980-х років. Отримавши роботу на шоу "The Tonight Show" у 21 рік, він використав свій успіх для того, щоб потрапити в кіно. Керрі став зіркою після комедій "Ейс Вентура: детектив з пошуку домашніх тварин", "Маска" і "Тупий і ще тупіший", але мало хто знав, що кумедний хлопець Джим Керрі під час зйомок боровся зі своїми особистими демонами. Фокус зібрав усе, що відомо про найсуперечливішого актора Голлівуду.

Джим Керрі з дитинства боявся смерті та ріс без друзів

Джеймс Юджин Керрі з дитинства боровся зі страхом, що його батьки, завзяті курці, скоро помруть. "Я пам'ятаю, як замикався у ванній і плакав, бо думав, що їм недовго залишилося. Вони стукали у двері, вимагаючи вийти. Не знаю, чи зміг я тоді подолати цей страх; він просто не покидав мене", — розповідав він в інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter.

Керрі згадував, що його мати відкрито говорила про власну смертність навіть за обідом. І його це вражало до глибини душі. Він спробував впоратися з власними фобіями, написавши 2013 року дитячу книжку "Так котиться Роланд", про хвилю, яка наближається до берега, щоб розбитися.

"Одна з речей, про які я завжди хотів поговорити або якими хотів би зайнятися, — це той факт, що у дітей є глибокі почуття і глибокі питання, про які люди їм не розповідають. Вони думають про життя і смерть і ставлять запитання: "Що станеться, якщо щось трапиться з мамою? Що станеться, якщо щось трапиться зі мною?" — розповідав Керрі. Він говорив пізніше, що спробував зрозуміти свою матір, яка таким чином привертала до себе увагу і прагнула отримати увагу, але "ціною того, що це до смерті його лякало".

Юному Джиму Керрі доводилося спати в наметі та працювати двірником Фото: Reddit

Комік, який у розквіті своєї кар'єри, став душею компанії, в дитинстві не мав друзів, а єдиним другом Джима Керрі було дзеркало.

"Більшу частину часу я проводив у своїй кімнаті, дивлячись у дзеркало. Я ніколи не знав, як мені потрібно спілкуватися з людьми", — розповідав він, додавши, що годинами корчив пики перед дзеркалом і "добре проводив час".

У сім'ї майбутньої зірки були великі фінансові проблеми, тож і Джим, і його старший брат Джон підробляли прибиральниками в Торонто, як і дві їхні сестри. Якоїсь миті сім'я залишилася без дому, і Джим із братом жив у наметі на березі озера Онтаріо, оскільки в сімейному автофургоні їм не вистачало місця.

Його перший досвід у стенд-апі трапився 1977 року, коли Джим Керрі був підлітком, але він зазнав невдачі. І всерйоз думав, щоб піти працювати на місцевий сталеливарний завод. Він кинув школу і став людиною, яка "не бажає знати нічиї імена і заводити друзів".

Перші проби Джима Керрі зі стенд-апу були невдалими

Лише через два роки в нього вийшло отримати визнання публіки й отримати місце в клубі стенд-апу в Торонто. Але Джим Керрі згадував, що його частенько освистували, а іноді глядачі й кидалися в нього стільцями. Але він здобув деяку популярність і намагався пробитися в скетч-комедію, пройшовши прослуховування на роль у шоу Saturday Night Live на каналі NBC у сезоні 1980-81 років. Керрі не був обраний новим виконавчим продюсером шоу Жаном Думаніаном. Десятиліття потому, зарекомендувавши себе як голлівудська кінозірка, Керрі вів шоу в травні 1996 року, січні 2011 року і жовтні 2014 року.

Джим Керрі став зіркою комедій, переживаючи депресію

Його першою роллю у фільмі стала роль коміка Тоні Мороні в "Знайомтеся... Джанет". Джим Керрі нарешті домігся успіху, переїхав до Голлівуду 1983 року і нарешті потрапив на The Tonight Show, де став справжньою зіркою, пародіюючи відомих політиків і селебріті. Але разом із тим у нього почалася депресія. Джим Керрі почав приймати прозак і випивати.

Роль Ейс Вентури зробила Джима Керрі зіркою

У 1994 році Джим Керрі отримав роль детектива Ейса Вентури, і відтоді ролі, які експлуатували його вміння корчити пики і смішити глядачів, послідували одна за одною.

Тим більше дивно було почути від нього в інтерв'ю Ларрі Кінгу, що сам себе Джим Керрі описує, як "дивну, серйозну людину". Він зізнався, що рідко показує свою "серйозну особистість", розповів про боротьбу з депресією і розповів, що йому знадобився певний час, але він зміг досягти стану, коли "іноді був щасливий".

Трейлер фільму "Маска" з Джимом Керрі

Джим Керрі відмовився від прозаку, алкоголю та наркотиків і навіть обмежив себе в каві, щоб впоратися зі своїми проблемами. Щоб тримати депресію під контролем, він звернувся до духовного боку свого життя. "Я буддист, я мусульманин, я християнин. Я той, ким ви хочете мене бачити. Усе зводиться до одного й того ж... Ви або перебуваєте в стані любові, або в стані відсутності любові", — говорив він в інтерв'ю.

Стосунки Джима Керрі закінчуються розставаннями і трагедіями

Він став одержимий мистецтвом, щоб залікувати своє "розбите серце". Оскільки до депресії додалися проблеми в особистому житті. Джим Керрі довгий час зустрічався з актрисою і комедіанткою Дженні Маккарті. Після п'яти років спільного життя пара оголосила про розставання і це сильно вдарило по акторові. Щоб не зійти з розуму — він почав малювати.

Джим Керрі почав малювати, щоб впоратися з розставанням

Він був одружений з акторкою Мелісою Вомер, у них народилася дочка Джейн, але ці стосунки закінчилися розлученням. У 1996 році Джим Керрі одружився зі своєю колегою за фільмом "Тупий і ще тупіший", Лорен Голлі, але в липні 1997 року вона подала на розлучення. Невдачею закінчився і роман Джима Керрі з актрисою Рене Зеллвегер.

У Голлівуді говорили, що Джим Керрі "складний хлопець для побачень": "Джим може бути то запальним, то холодним. Він відчайдушно потребує стосунків, а потім так само відчайдушно потребує самотності".

Підкосило актора і самогубство його дівчини — візажистки Катріони Вайт. Вона прийняла смертельну дозу таблеток 2015 року, і Керрі був одним із тих, хто ніс труну на її похороні. Але рік по тому колишній чоловік Вайт і її мати подали на Джима Керрі до суду за заподіяння смерті з необережності, стверджуючи, що він заразив Вайт "трьома захворюваннями, що передаються статевим шляхом, не попередивши її" і забезпечив її знеболюючими, які вона використовувала для самогубства. Керрі подав зустрічний позов і скандальна тяганина несподівано завершилася тільки через три роки.

Джим Керрі ледь не втратив себе, ставши актором

Також Джим Керрі скаржився, що на нього впливає і його робота: втілюючи чийсь образ на екрані, він втрачав себе самого, як це сталося, коли він готувався до ролі покійного коміка Енді Кауфмана у фільмі 1999 року "Людина на Місяці".

"Якщо я можу відкласти Джима Керрі на чотири місяці, то хто такий Джим Керрі? — розмірковував комік. — Хто це, чорт забирай?".

Він зважився змінити амплуа у фільмі 2004 року "Вічне сяйво чистого розуму", як і в психологічному трилері Джоела Шумахера "Число 23". Після кіноекспериментів Джим Керрі став обачніше обирати ролі і навіть говорити, що він готовий піти на пенсію.

Трейлер фільму "Вічне сяйво чистого розуму"

Керрі сказав, що повернеться до акторської діяльності, якщо "ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, який скаже мені, що людям справді важливо його побачити", і поки що останнім фільмом Джима Керрі став "Їжачок Сонік", де комік грає роль зловісного доктора Іво. Він все ще самотній і все ще займається живописом, залишаючись потайним канадцем у Голлівуді і майже не показуючи "справжнього Джима Керрі" під час рідкісних виходів у світ.

