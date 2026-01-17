Вся жизнь под маской: как Джим Керри стал комиком, борясь со страхом смерти и депрессией

Звезде фильмов "Маска" и "Эйс Вентура" исполняется 64 года 17 января 2026 года. Но экранный имидж Джима Керри разительно отличается от него самого. Актер, который всегда всех смешил в многочисленных комедиях, в эти моменты переживал личные трагедии, терял свое "я" и боролся с депрессией.

Комедийный талант канадца Джима Керри, его чудаковатые выражения лица и экстравагантное чувство юмора заставляют мир смеяться с 1980-х годов. Получив работу на шоу "The Tonight Show" в 21 год, он использовал свой успех для того, чтобы попасть в кино. Керри стал звездой после комедий "Эйс Вентура: детектив по поиску домашних животных", "Маска" и "Тупой и еще тупее", но мало кто знал, что забавный парень Джим Керри во время съемок боролся со своими личными демонами. Фокус собрал все, что известно о самом противоречивом актере Голливуда.

Джим Керри с детства боялся смерти и рос без друзей

Джеймс Юджин Керри с детства боролся со страхом, что его родители, заядлые курильщики, скоро умрут. "Я помню, как запирался в ванной и плакал, потому что думал, что им недолго осталось. Они стучали в дверь, требуя выйти. Не знаю, смог ли я тогда преодолеть этот страх; он просто не покидал меня", — рассказывал он в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Відео дня

Керри вспоминал, что его мать открыто говорила о собственной смертности даже за обедом. И его это потрясало до глубины души. Он попытался справиться с собственными фобиями, написав в 2013 году детскую книгу "Так катится Роланд", про волну, которая приближается к берегу, чтобы разбиться.

"Одна из вещей, о которых я всегда хотел поговорить или которыми хотел бы заняться, — это тот факт, что у детей есть глубокие чувства и глубокие вопросы, о которых люди им не рассказывают. Они думают о жизни и смерти и задаются вопросами: "Что произойдет, если что-то случится с мамой? Что произойдет, если что-то случится со мной?" – рассказывал Керри. Он говорил позже, что попытался понять свою мать, которая таким образом привлекала к себе внимание и стремилась получить внимание, но "ценой того, что это до смерти его пугало".

Юному Джиму Керри приходилось спать в палатке и работать дворником Фото: Reddit

Комик, который в расцвете своей карьеры, стал душой компании, в детстве не имел друзей, а единственным другом Джима Керри было зеркало.

"Большую часть времени я проводил в своей комнате, глядя в зеркало. Я никогда не знал, как мне нужно общаться с людьми", — рассказывал он, добавив, что часами корчил рожицы перед зеркалом и "хорошо проводил время".

У семьи будущей звезды были большие финансовые проблемы, так что и Джим и его старший брат Джон подрабатывали уборщиками в Торонто, как и две их сестры. В какой-то момент семья осталась без дома и Джим с братом жил в палатке на берегу озера Онтарио, так как в семейном автофургоне им не хватало места.

Его первый опыт в стенд-апе случился в 1977 году, когда Джим Керри был подростком, но он потерпел неудачу. И всерьез думал, чтобы пойти работать на местный сталелитейный завод. Он бросил школу и стал человеком "не желающим знать ничьи имена и заводить друзей".

Первые пробы Джима Керри с стенд-апе были неудачными

Только через два года у него получилось получить признание публики и получить место в клубе стенд-апа в Торонто. Но Джим Керри вспоминал, что его частенько освистывали, а иногда зрители и кидались в него стульями. Но он обрел некоторую популярность и пытался пробиться в скетч-комедию, пройдя прослушивание на роль в шоу Saturday Night Live на канале NBC в сезоне 1980–81 годов. Керри не был выбран новым исполнительным продюсером шоу Жаном Думанианом. Десятилетия спустя, зарекомендовав себя как голливудская кинозвезда, Керри вел шоу в мае 1996 года, январе 2011 года и октябре 2014 года.

Джим Керри стал звездой комедий, переживая депрессию

Его первой ролью в фильме стала роль комика Тони Морони в "Знакомьтесь… Джанет". Джим Керри наконец добился успеха, переехал в Голливуд в 1983 году и наконец попал на The Tonight Show, где стал настоящей звездой, пародируя известных политиков и селебрити. Но вместе с тем у него началась депрессия. Джим Керри стал принимать прозак и выпивать.

Роль Эйс Вентуры сделала Джима Керри звездой

В 1994 году Джим Керри получил роль детектива Эйса Вентуры и с того момента роли, которые эксплуатировали его умение корчить рожи и смешить зрителей, последовали одна за другой.

Тем более странно было услышать от него в интервью Ларри Кингу, что сам себя Джим Керри описывает, как "странного, серьезного человека". Он признался, что редко показывает свою "серьезную личность", рассказал о борьбе с депрессией и рассказал, что ему потребовалось некоторое время, но он смог достичь состояния, когда "иногда был счастлив".

Трейлер фильма "Маска" с Джимом Керри

Джим Керри отказался от прозака, алкоголя и наркотиков и даже ограничил себя в кофе, чтобы справиться со своими проблемами. Чтобы держать депрессию под контролем, он обратился к духовной стороне своей жизни. "Я буддист, я мусульманин, я христианин. Я тот, кем вы хотите меня видеть. Все сводится к одному и тому же… Вы либо находитесь в состоянии любви, либо в состоянии отсутствия любви", — говорил он в интервью.

Отношения Джима Керри заканчиваются расставаниями и трагедиями

Он стал одержим искусством, чтобы залечить свое "разбитое сердце". Так как к депрессии добавились проблемы в личной жизни. Джим Керри долгое время встречался с актрисой и комедианткой Дженни Маккарти. После пяти лет совместной жизни пара объявила о расставании и это сильно ударило по актеру. Чтобы не сойти с ума – он начал рисовать.

Джим Керри стал рисовать, чтобы справиться с расставанием

Он был женат на актрисе Мелиссе Уомер, у них родилась дочь Джейн, но эти отношения закончились разводом. В 1996 году Джим Керри женился на своей коллеге по фильму "Тупой и еще тупее", Лорен Холли, но в июле 1997 года она подала на развод . Неудачей закончился и роман Джима Керри с актрисой Рене Зеллвегер.

В Голливуде говорили, что Джим Керри "сложный парень для свиданий": "Джим может быть то вспыльчивым, то холодным. Он отчаянно нуждается в отношениях, а затем так же отчаянно нуждается в одиночестве".

Подкосило актера и самоубийство его девушки – визажистки Катрионы Уайт. Она приняла смертельную дозу таблеток в 2015 году, и Керри был одним из тех, кто нес гроб на ее похоронах. Но год спустя бывший муж Уайт и ее мать подали на Джима Керри в суд за причинение смерти по неосторожности, утверждая, что он заразил Уайт "тремя заболеваниями, передающимися половым путем, не предупредив ее" и снабдил ее обезболивающими, которые она использовала для самоубийства. Керри подал встречный иск и скандальная тяжба неожиданно завершилась только через три года.

Джим Керри едва не потерял себя, став актером

Также Джим Керри жаловался, что на него влияет и его работа: воплощая чей-то образ на экране, он терял себя самого, как это случилось, когда он готовился к роли покойного комика Энди Кауфмана в фильме 1999 года "Человек на Луне".

"Если я могу отложить Джима Керри на четыре месяца, то кто такой Джим Керри? — размышлял комик. — Кто это, черт возьми?".

Он решился сменить амплуа в фильме 2004 года "Вечное сияние чистого разума", как и в психологическом триллере Джоэла Шумахера "Число 23". После киноэкспериментов Джим Керри стал более осмотрительно выбирать роли и даже говорить, что он готов уйти на пенсию.

Трейлер фильма "Вечное сияние чистого разума"

Керри сказал, что вернется к актерской деятельности, если "ангелы принесут какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, который скажет мне, что людям действительно важно его увидеть" и пока последним фильмом Джима Керри стал "Ежик Соник", где комик играет роль зловещего доктора Иво. Он все еще одинок и все еще занимается живописью, оставаясь скрытным канадцем в Голливуде и почти не показывая "настоящего Джима Керри" во время редких выходов в свет.

Напомним, ранее поклонники Джима Керри заподозрили, что он сделал ряд пластических операций.

Также Фокус рассказывал, каким получился фильм "Соник 3" про ежика, который умеет бегать на сверхзвуковых скоростях.