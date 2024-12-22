Джим Керрі та Джим Керрі: огляд фільму "Сонік 3"

Під час зимових канікул стартує третя частина фільму, знятого за мотивами культової гри "Їжачок Сонік".

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Анімаційна картина "Сонік 3", знята режисером Джеффом Фаулером і озвучена голосами Бена Шварца, Ідріса Ельби та Кіану Рівза, виходить на українські екрани наступного тижня. Фокус подивився фільм із Джимом Керрі в головній ролі одним із перших.

Про що фільм "Сонік 3" 2024

У новій частині герої Сонік, Наклз і Хвіст зустрічають нового, здавалося б, непереможного супротивника — їжачка на ім'я Шедоу. Його сила неймовірна і несе хаос, а ще він як дві краплі води схожий на самого Соніка. Він 50 років провів у стазисі під охороною і тепер жадає помсти. Команді Соніка доведеться створити неймовірну команду, щоб зупинити Тінь і захистити планету Земля від неминучої загибелі.

Трейлер на фільм "Сонік 3" 2024 року

Команда вирушає в Токіо, де дізнається, що їхній старий ворог, доктор Іво Роботник (Джим Керрі) все ще живий. Так вони створюють несподіваний союз, щоб перемогти Шедоу. Ще одним великим сюрпризом для глядачів стане знайомство Іво з його давно втраченим дідусем Джеральдом Роботником (якого також грає Керрі). Він усе ще живий і має особисті мотиви долучитися до полювання на Шедоу.

Шанувальникам гри цей фільм точно сподобається. Особливо людям, які в дитинстві грали в ігри "Sonic Adventure". У фільмі використано більшість ключових компонентів цієї гри.

З метою зробити фільм більш масовим для глядачів, на головну "людську" роль запросили Джима Керрі, причому, йому дісталися відразу дві ролі антагоністів. Це виглядає кумедно, доволі свіжо і дає можливість шанувальникам Керрі зустрітися з актором після дворічної перерви. До слова, попередня роль Керрі була в другому "Соніку".

Загалом на дорослих глядачів та їхніх дітей очікують майже дві години дуже динамічної розваги, від якої під кінець можна навіть злегка втомитися. Дуже насичені пригоди, дуже багато Джима Керрі, божевільних погонь, яскравих перевтілень і несподіваних сюжетних поворотів. Мабуть, сучасний глядач не так часто стикається з чимось подібним у кінотеатрі. Як мінімум, один пункт розваги для дітей під час зимових канікул у вас уже є.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Муфаса: Король Лев".