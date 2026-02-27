64-річний Джим Керрі змінився до невпізнаваності: що він зробив з обличчям (фото)

64-річний американський актор Джим Керрі отримав найвищу нагороду на церемонії вручення кінопремії "Цезар" у Парижі, продемонструвавши свою "нову" зовнішність.

Керрі здійснив рідкісне повернення на публіку, коли його було відзначено на 51-й церемонії у столиці Франції. Про це пише Daily Mail.

Джим Керрі сильно змінився

Незважаючи на перерву, 64-річний Джим повернувся до ролі доктора Роботніка у фільмі "Їжак Сонік 3" минулого року, зізнавшись тоді, що "знову в справі", бо насправді йому "потрібні були гроші".

А під час блискучої церемонії в L'Olympia в Парижі актору було вручено почесну премію за його роботу.

На публіці Джим зʼявився з довгим волоссям та "новим" обличчям. Лікарі вважають, що з високою ймовірністю актор зробив пластичну операцію та не відмовляється від ботоксу.

Джим Керрі Фото: Reuters

Чутки про операції

Провідна пластична хірургиня з Беверлі-Гіллз Міллісент Ровело вважає, що "чітко видно, що він зробив верхню блефаропластику" — пластичну операцію на повіках.

"На фото 2024 року видно багато зайвої шкіри на верхніх повіках, яка звисає над зовнішніми кутиками очей. У новому відео ця шкіра видалена, через що очі здаються більшими й круглішими", — пояснила Ровело.

Вона додала, що загалом Джим Керрі зберіг впізнавану зовнішність, і нинішня форма очей нагадує ту, що була в актора в молодості.

Лікарка не побачила ознак інших хірургічних втручань на обличчі актора. Однак вважає, що зірка фільму "Маска" отримав велику кількість інʼєкцій ботоксу.

