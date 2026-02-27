64-летний Джим Керри изменился до неузнаваемости: что он сделал с лицом (фото)

64-летний американский актер Джим Керри получил высшую награду на церемонии вручения кинопремии "Цезарь" в Париже, продемонстрировав свою "новую" внешность.

Керри совершил редкое возвращение на публику, когда он был отмечен на 51-й церемонии в столице Франции. Об этом пишет Daily Mail.

Джим Керри сильно изменился

Несмотря на перерыв, 64-летний Джим вернулся к роли доктора Роботника в фильме "Еж Соник 3" в прошлом году, признавшись тогда, что "снова в деле", потому что на самом деле ему "нужны были деньги".

А во время блестящей церемонии в L'Olympia в Париже актеру была вручена почетная премия за его работу.

На публике Джим появился с длинными волосами и "новым" лицом. Врачи считают, что с высокой вероятностью актер сделал пластическую операцию и не отказывается от ботокса.

Джим Керри Фото: Reuters

Слухи об операциях

Ведущий пластический хирург из Беверли-Хиллз Миллисент Ровело считает, что "четко видно, что он сделал верхнюю блефаропластику" — пластическую операцию на веках.

"На фото 2024 года видно много лишней кожи на верхних веках, которая свисает над внешними уголками глаз. В новом видео эта кожа удалена, из-за чего глаза кажутся больше и круглее", — пояснила Ровело.

Она добавила, что в целом Джим Керри сохранил узнаваемую внешность, и нынешняя форма глаз напоминает ту, что была у актера в молодости.

Врач не увидела признаков других хирургических вмешательств на лице актера. Однако считает, что звезда фильма "Маска" получил большое количество инъекций ботокса.

