Известный в Украине певец изменился до неузнаваемости (видео)

Молдавский певец Дан Балан, который широко известен в Украине и даже был членом жюри в "Голосе страны", изменился до неузнаваемости и ошеломил кардинально новым образом.

Артист, который избегает публичности, накануне отыграл концерт в Кишиневе. На фан-страницах Дана Балана его поклонники активно делились кадрами с события.

Дан Балан сильно изменился

Певец изменился просто до неузнаваемости. Он отрастил густые вьющиеся волосы, уложив их повязкой. Кроме того, он начал носить очки.

А в Telegram-канале "Что ты знаешь о Бобуле" отметили, что певец даже полностью на публике отказался от русского.

"Все обсуждают, как похудел Дан Балан, и никто не говорит, что чувак дерусифицировался. На концерте в Кишиневе не исполнил ни одного хита на русском, хотя имеет их дофига. Дуэтную песню с Кароль "Домой" поет на английском. Разговоры с публикой в перерывах между песнями на румынском", — говорится в посте.

А мама артиста за кулисами пела "Ты же меня подманула".

Дан Балан до изменений Фото: Instagram

