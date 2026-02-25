Известный в Украине певец изменился до неузнаваемости (видео)
Молдавский певец Дан Балан, который широко известен в Украине и даже был членом жюри в "Голосе страны", изменился до неузнаваемости и ошеломил кардинально новым образом.
Артист, который избегает публичности, накануне отыграл концерт в Кишиневе. На фан-страницах Дана Балана его поклонники активно делились кадрами с события.
Дан Балан сильно изменился
Певец изменился просто до неузнаваемости. Он отрастил густые вьющиеся волосы, уложив их повязкой. Кроме того, он начал носить очки.
А в Telegram-канале "Что ты знаешь о Бобуле" отметили, что певец даже полностью на публике отказался от русского.
"Все обсуждают, как похудел Дан Балан, и никто не говорит, что чувак дерусифицировался. На концерте в Кишиневе не исполнил ни одного хита на русском, хотя имеет их дофига. Дуэтную песню с Кароль "Домой" поет на английском. Разговоры с публикой в перерывах между песнями на румынском", — говорится в посте.
А мама артиста за кулисами пела "Ты же меня подманула".
