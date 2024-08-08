Дан Балан приехал в Одессу и заговорил на украинском (видео)

Дан Балан два года не был в Украине. Сейчас певец возобновляет свою концертную деятельность.

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45-летний молдавский певец, известный также как бывший солист группы O-Zone и тренер на украинском вокальном шоу "Голос страны", Дан Балан, через два года после начала полномасштабной войны вернулся в Украину. Об этом артист сообщил у себя на странице в Инстаграм.

Артист анонсировал свой первый в Украине после 24 февраля 2022 года концерт, который он планирует провести в Одессе. Дан Балан записал для поклонников видеообращение на украинском языке. Ранее певец говорил на русском, работая в украинских проектах.

"Привет, Одесса. Я уже в Украине и с нетерпением жду встречи с вами в эту пятницу", — отметил Дан Балан.

В конце июня Дан Балан сообщил, что вернулся в Украину. Тогда он находился в Буковеле.

Позиция Дана Балана относительно войны в Украине

С первых дней полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия Дан Балан выражал поддержку украинскому народу.

В 2023 году Дан балан презентовал клип на песню Love Maria, который был снят в Киеве. Как впоследствии выяснилось видеоработа была снята до начала войны. В конце 2023 года Дан Балан дал концерт в Кишиневе, там артист впервые заговорил на украинском языке.

Напомним, ранее мы писали, что Дан Балан эмоционально отреагировал на новые слухи о его романе с Тиной Кароль.