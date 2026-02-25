Відомий в Україні співак змінився до невпізнаваності (відео)
Молдовський співак Дан Балан, який широко відомий в Україні та навіть був членом журі в "Голосі країни" змінився до невпізнання та приголомшив кардинально новим образом.
Артист, який загалом уникає публічності, напередодні відіграв концерт у Кишиневі. На фан-сторінках Дана Балана його прихильники активно ділились кадрами з події.
Дан Балан сильно змінився
Співак змінився просто до невпізнання. Він відростив густе кучеряве волосся, уклавши його пов'язкою. Окрім того, він почав носити окуляри.
А в Telegram-каналі "Що ти знаєш про Бобула" наголосили, що співак навіть повністю на публіці відмовився від російської.
"Всі обговорюють, як схуд Дан Балан, і ніхто не каже, що чувак дерусифікувався. На концерті в Кишиневі не виконав жодного хіта російською, хоча має їх дофіга. Дуетну пісню з Кароль "Домой" співає англійською. Розмови з публікою в перервах між піснями румунською", — йдеться в дописі.
А мама артиста за кулісами співала "Ти ж мене підманула".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дан Балан заявив, що фан-група Тіни Кароль тероризує його родину, продовжуючи писати про його роман зі співачкою.
- Молдавський співак влітку 2024 року відвідав Одесу.
Крім того, Ірина Білик вразила фанатів сміливою зміною образу з коротким волоссям та яскравим макіяжем.