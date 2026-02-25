Відомий в Україні співак змінився до невпізнаваності (відео)

Молдовський співак Дан Балан, який широко відомий в Україні та навіть був членом журі в "Голосі країни" змінився до невпізнання та приголомшив кардинально новим образом.

Артист, який загалом уникає публічності, напередодні відіграв концерт у Кишиневі. На фан-сторінках Дана Балана його прихильники активно ділились кадрами з події.

Дан Балан сильно змінився

Співак змінився просто до невпізнання. Він відростив густе кучеряве волосся, уклавши його пов'язкою. Окрім того, він почав носити окуляри.

А в Telegram-каналі "Що ти знаєш про Бобула" наголосили, що співак навіть повністю на публіці відмовився від російської.

"Всі обговорюють, як схуд Дан Балан, і ніхто не каже, що чувак дерусифікувався. На концерті в Кишиневі не виконав жодного хіта російською, хоча має їх дофіга. Дуетну пісню з Кароль "Домой" співає англійською. Розмови з публікою в перервах між піснями румунською", — йдеться в дописі.

А мама артиста за кулісами співала "Ти ж мене підманула".

Дан Балан до змін Фото: Instagram

