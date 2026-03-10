Визажист заявил, что клонировал Джима Керри: в сети распространяют теории заговора вокруг актера (фото)

Актер Джим Керри вызвал волну обсуждений в соцсетях после появления на 51-й церемонии кинопремии César в Париже, где он получил награду за жизненные достижения. Многих зрителей удивил внешний вид канадско-американского актера — на опубликованных фото его лицо выглядело необычно: с натянутой кожей, запавшими глазами и почти неподвижной мимикой.

После появления этих снимков пользователи интернета начали активно обсуждать, что могло произойти. Фокус рассказывает, что известно об обсуждении вокруг необычной внешности Джима Керри.

Джим Керри имеет двойника или клона?

В сети появились разные версии — от пластических процедур до теорий заговора о двойнике или даже клоне актера. Ситуацию еще больше запутало сообщение VFX-перформанс-артиста Алексиса Стоуна, который в своем Instagram намекнул, что именно он мог появиться на церемонии в образе Керри.

Алексис Стоун заявил, что был в роли Джима Керри в Париже Фото: Instagram

Позже в сети распространилось видео с красной дорожки, где актер отвечает на вопрос о своей любимой "смешной гримасе". Керри пошутил: "Та, которую я ношу сейчас". После этого пользователи соцсетей еще активнее начали обсуждать, был ли его необычный вид частью шутки, перформанса или следствием косметических процедур.

Проблема фейков и редактирования фотографий

Эксперты отмечают, что подобные реакции отражают более широкую проблему современной цифровой среды. Из-за фильтров, искусственного интеллекта, Photoshop и дипфейков люди все чаще сомневаются в подлинности изображений и даже в том, настоящие ли люди на фото. То, что раньше считалось доказательством реальности — фотография, — сегодня часто вызывает скепсис.

История с Джимом Керри стала еще одним примером того, как цифровая культура меняет восприятие реальности. Многие пользователи сети признают: в мире, где изображения легко меняются или создаются искусственно, становится все сложнее отличить правду от вымысла.

