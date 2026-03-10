Візажист заявив, що клонував Джима Керрі: у мережі поширюють теорії змови навколо актора (фото)

Актор Джим Керрі викликав хвилю обговорень у соцмережах після появи на 51-й церемонії кінопремії César у Парижі, де він отримав нагороду за життєві досягнення. Багатьох глядачів здивував зовнішній вигляд канадсько-американського актора — на опублікованих фото його обличчя виглядало незвично: з натягнутою шкірою, запалими очима та майже нерухомою мімікою.

Після появи цих знімків користувачі інтернету почали активно обговорювати, що могло статися. Фокус розповідає, що відомо про обговорення довкола незвичної зовнішності Джима Керрі.

Джим Керрі має двійника чи клона?

У мережі з’явилися різні версії — від пластичних процедур до теорій змови про двійника чи навіть клон актора. Ситуацію ще більше заплутало повідомлення VFX-перформанс-артиста Алексіса Стоуна, який у своєму Instagram натякнув, що саме він міг з’явитися на церемонії у образі Керрі.

Алексіс Стоун заявив, що був у ролі Джима Керрі у Парижі Фото: Instagram

Пізніше в мережі поширилося відео з червоної доріжки, де актор відповідає на запитання про свою улюблену "смішну гримасу". Керрі пожартував: "Та, яку я ношу зараз". Після цього користувачі соцмереж ще активніше почали обговорювати, чи був його незвичний вигляд частиною жарту, перформансу або наслідком косметичних процедур.

Проблема фейків та редагувань фотографій

Експерти зазначають, що подібні реакції відображають ширшу проблему сучасного цифрового середовища. Через фільтри, штучний інтелект, Photoshop та дипфейки люди дедалі частіше сумніваються в автентичності зображень і навіть у тому, чи справжні люди на фото. Те, що раніше вважалося доказом реальності — фотографія, — сьогодні часто викликає скепсис.

Історія з Джимом Керрі стала ще одним прикладом того, як цифрова культура змінює сприйняття реальності. Багато користувачів мережі визнають: у світі, де зображення легко змінюються або створюються штучно, стає дедалі складніше відрізнити правду від вигадки.

