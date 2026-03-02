Двійник чи ботокс: мережа обговорює "нову" зовнішність Джима Керрі (фото)
64-річний американський комедійний актор Джим Керрі спровокував хвилю конспірології, що його начебто замінив двійник. Навколо цього розпочалися активні дискусії.
Нещодавно Керрі з'явився на 51-й церемонії вручення премії César Awards у Парижі, де позував перед камерам та вийшов на сцену, щоб отримати нагороду. Про це пише Daily Mail.
Що сталося з Джимом Керрі
Однак глядачі звернули увагу на обличчя комедійного актора, яке явно змінилося, що видно неозброєним оком. Деякі користувачі навіть припустили, що Джима клонували, а на сцену вийшов не він.
У знаменитості інший ніс, інша форма очей, міміка і навіть голос.
Реакція на критику
Нещодавно в соціальних мережах стало вірусним відео, на якому Джим Керрі сідає в машину. Актор виглядав стильно, одягнувши тренч та чорні сонцезахисні окуляри. Актор був зайнятий роздачею автографів, коли фотограф запитав його, чи правда, що актор "несправжній".
Джим Керрі просто вирішив уникнути запитань і посміхнувся своїм шанувальникам, які стояли в черзі, щоб отримати автограф.
Наразі актор та будь-хто з членів його команди не відреагували на галас навколо цього.
Чутки про операції
Провідна пластична хірургиня з Беверлі-Гіллз Міллісент Ровело раніше розповідала, що "чітко видно, що він зробив верхню блефаропластику" — пластичну операцію на повіках.
"На фото 2024 року видно багато зайвої шкіри на верхніх повіках, яка звисає над зовнішніми кутиками очей. У новому відео ця шкіра видалена, через що очі здаються більшими й круглішими", — пояснила Ровело.
Лікарка не побачила ознак інших хірургічних втручань на обличчі актора. Однак вважає, що зірка фільму "Маска" отримав велику кількість інʼєкцій ботоксу.
